В камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов лет

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В камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов лет

Ученые повторно изучили древние останки, найденные в слоях известняка, который использовался при строительстве Великого Сфинкса и пирамид Гизы в Египте, и определили новый вид крокодила, жившего около 45 миллионов лет назад. Он получил название Херугавиалис каиренсис. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале «Роял Сокиетй Опен Скиенке».

Ископаемые останки, принадлежащие новому виду, были найдены в формации Мокаттам на севере Египта. Около 45 миллионов лет назад эта территория была мелководным морем. Поэтому здесь сохранилось множество останков древних морских животных, таких как рыбы, акулы и ранние киты.

Известняк Мокаттама впоследствии использовался древними египтянами при строительстве Великого Сфинкса и пирамид Гизы.

Одной из главных находок, изученных исследователями, стал почти полный череп крокодила, обнаруженный в 1920-х годах. Интересно, что у него отсутствует передняя часть морды. Поскольку это напомнило Великого Сфинкса без носа, новый род назвали Херугавиалис — в честь одного из древнеегипетских богов Хоруса.

Первоначально, в 1927 году, останки были классифицированы как Томистома каиренсе из-за их сходства с современным гавиалом. Однако в новом исследовании ученые повторно проверили окаменелость с помощью эволюционного анализа и компьютерной томографии и установили, что она не принадлежит роду Томистома.

«Херугавиалис каиренсис — шестой вид гавиалов, живших в Средиземноморье в период от 66 до 23 миллионов лет назад. Могут существовать и другие виды, о которых мы еще не знаем», — сказал один из авторов исследования, палеонтолог Пол Бёрк.

Изображение черепов крокодила, Сфинкса и пирамид на черном фоне.

У Херугавиалис была длинная и тонкая морда, а также острые зубы, приспособленные для ловли рыбы. Ученые считают, что он питался рыбой в районе Мокаттама. Его глаза, возможно, немного выступали над черепом, как у современного индийского гавиала. Это указывает на то, что он был полуводным хищником.

В настоящее время существует всего два вида гавиалов: индийский гавиал, обитающий на Индийском субконтиненте, и ложный гавиал, встречающийся в Юго-Восточной Азии. Останки же древних гавиалов также были найдены в таких странах, как Великобритания, Швеция, Италия, Египет и Япония.

Ученые не исключают, что в камнях Великого Сфинкса и пирамид Гизы могут содержаться останки и других древних существ. А ископаемые из формации Мокаттам предоставляют важную информацию о богатой морской экосистеме, существовавшей на территории Древнего Египта миллионы лет назад.

По словам специалистов, повторное изучение находки почтивековой давности с использованием современных методов показывает важность еще одной проверки старых коллекций в музеях.

Herugavialis cairensisФормация МокаттамВеликий СфинксRoyal Society Open Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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