Великобритания и Азербайджан делают шаг к стратегическому партнерству

·28·Мир
Великобритания и Азербайджан делают шаг к стратегическому партнерству

Сделан крупный дипломатический шаг, имеющий большое значение в геополитике Кавказского региона и Европы. Правительства Великобритании и Азербайджана достигли полного согласия по тексту исторического соглашения, официально выводящего двусторонние отношения на новый уровень — статус стратегического партнерства.

Об этой важной новости на 8-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку сообщил государственный министр по вопросам торговли Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли Великобритании Анас Сарвар.

Ожидаются подписи Алиева и премьер-министра Великобритании: работа начинается уже сейчас

По словам государственного министра, в прошлом году два государства договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства, и в течение прошедшего периода велись активные переговоры по официальному тексту:

  • Подписание на высшем уровне: «Я с нетерпением жду встречи премьер-министра Великобритании и президента Азербайджана Ильхама Алиева для совместного подписания данного стратегического партнерства», — заявил представитель британского правительства;

  • Не теряя времени: Стороны договорились, не дожидаясь официальной церемонии подписания, создать специальную рабочую группу, которая будет претворять это соглашение в жизнь и приносить конкретную практическую пользу гражданам обеих стран.

От обороны до энергетики: приоритетные направления сотрудничества

Стратегическое партнерство в новом формате одновременно охватывает целый ряд жизненно важных сфер:

  • Безопасность и оборона: региональная стабильность, повышение оборонного потенциала и системное сотрудничество в области безопасности;

  • Экономика и инновации: увеличение двустороннего товарооборота, привлечение новых технологий и расширение среды взаимных инвестиций;

  • Энергетика и инфраструктура: развитие проектов традиционной и зеленой энергетики, а также укрепление связей в системе образования.

Официальные лица Азербайджана особо отметили, что на нынешнем этапе основное внимание сосредоточено на стимулировании экономического роста и привлечении крупных инвестиций на рынки обеих стран.

30-летний прочный фундамент и роль компании bp

Экономическое сотрудничество между Лондоном и Баку на протяжении последних тридцати лет служит основой для самых успешных проектов региона:

  • «Контракт века» и энергетическая безопасность: на протяжении более чем 30 лет британские компании, в частности глобальный энергетический гигант bp и его партнеры, являются ключевыми участниками экономического развития Азербайджана;

  • Надежные поставки для Европы: Британские инвестиции, современные знания и опыт послужили фундаментом для вывода Азербайджаном своих огромных углеродных ресурсов на мировые рынки и укрепления его решающей роли в системе энергетической безопасности Европы.

Ожидается, что новое соглашение о стратегическом партнерстве выведет союз Азербайджана и Великобритании на новый геополитический уровень не только на Южном Кавказе, но и на транзитных маршрутах, соединяющих Европу и Азию.

ВеликобританияАзербайджанСтратегическое партнерствоbp
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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