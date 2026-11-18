Европейский союз объявил о выделении 623 миллионов евро на развитие цифровой инфраструктуры в странах Центральной Азии. Однако, по данным издания «Восточный экспресс 24», в то время как бюджет самой Европы ограничен, а расходы высоки, эта инициатива вызывает острые споры и дискуссии среди экспертов.

Обещания ЕС и вопросы финансовой культуры

На встрече в Кишиневе еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела подчеркнул, что современные технологии и спутниковый интернет повысят качество связи даже в самых отдаленных районах Центральной Азии.

Тем не менее аналитики обращают внимание на то, что европейские бюджеты отягощены расходами на восточноевропейском направлении. По мнению критиков, более 600 миллионов евро, объявленных в рамках инициативы Глобал Гатевай, в основном опираются на будущие транши, судьба которых пока остается неопределенной.

Проекты и инициативы Основные цели и показатели Инициатива Европейского союза Выделение 623 миллионов евро на вышки 5Г и центры обработки данных Долина ЦОД в Казахстане Привлечение 115 млрд долларов инвестиций за 20 лет в Павлодарской области Тариф на электроэнергию Около 2,5 цента за киловатт-час через Экибастузскую ГРЭС

Масштабный проект «Долина центров обработки данных» в Казахстане

Параллельно с заявлениями Европы сами страны региона также запустили масштабные цифровые проекты. В частности, в Казахстане планируется создание «Долины центров обработки данных» в Павлодарской области. Премьер-министр Олжас Бектенов дал соответствующие поручения по этому вопросу.

Ожидается, что в данный проект в течение следующих двадцати лет будет инвестировано в общей сложности 115 миллиардов долларов, а годовая экспортная выручка превысит 3 миллиарда долларов. По мнению экспертов, дешевая энергия, предоставляемая Экибастузской ГРЭС (2,5 цента за киловатт-час), становится ключевым фактором в привлечении таких корпораций, как Nvidia, Гав Капитал и Фиребирд.

Технологические проблемы и риски «Среднего коридора»

Тем не менее создание инфраструктуры для искусственного интеллекта и высоких технологий сопряжено с серьезными трудностями. Эксперты отмечают, что помимо дешевой энергии необходимы системы жидкостного охлаждения, бесперебойные сети и сотни высококвалифицированных инженеров.

Также, хотя Брюссель позиционирует цифровизацию как важную часть укрепления «Среднего коридора», скептически настроенные наблюдатели утверждают, что выделяемых 600 миллионов евро недостаточно для полноценного строительства защищенных сетей, и без решения основных проблем эти заявления могут остаться декларативными.

Как вы считаете, смогут ли подобные крупные цифровые и технологические проекты, реализуемые в Евразии и Центральной Азии, полностью достичь своих целей? Оставляйте свое мнение в комментариях!