Крокодил напал на сотрудника зоопарка и убил его

·133·Мир
Крокодил напал на сотрудника зоопарка и убил его

В зоопарке «Адвентуре Парк», расположенном в городе Порт-Морсби в Папуа — Новой Гвинее, произошел трагический инцидент. Крокодил напал на сотрудника зоопарка, нанеся ему тяжелые травмы, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщает «Даилй Маил».

Сообщается, что инцидент произошел днем 5 сентября. Когда сотрудник кормил крокодила курицей, животное укусило его за ногу и утащило в воду. После этого рептилия применила к своей жертве прием, известный как «смертельное вращение».

Во время нападения другой сотрудник также приблизился к крокодилу и попытался спасти коллегу, ударив хищника по голове. Один из посетителей зоопарка попытался помочь пострадавшему, протянув палку сквозь ограду.

По словам очевидца Койбуги Ремди, крокодил не отпускал сотрудника около одного часа.

«Многие из нас видели происходящее, но у нас было очень мало возможностей помочь ему. Нашей единственной задачей был звонок в полицию за помощью», — сказал он.

После прибытия полиции на место происшествия сотрудники «Адвентуре Парк» начали спускать воду из бассейна, где содержался крокодил, чтобы облегчить спасательные работы. Подвергшийся нападению сотрудник потерял много крови.

Один из свидетелей рассказал, что полиция произвела несколько выстрелов, чтобы остановить крокодила.

«Крокодил умер не после первого выстрела. Полиция стреляла несколько секунд. Крокодил издох только после 11-го выстрела», — сообщил очевидец.

После этого сотрудника вытащили от крокодила и доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, утром 6 сентября он скончался от полученных травм. По имеющимся данным, погибший работал в этом зоопарке около двух лет.

За несколько месяцев до этого трагического нападения в социальных сетях распространилось несколько видеороликов, на которых было запечатлено, как сотрудники зоопарка подходят слишком близко к крокодилам.

На одном из них видно, как сотрудник стоит всего в нескольких сантиметрах от морды гигантского крокодила и брызгает на животное водой. Затем он садится верхом на рептилию и тянет ее за шею.

На другом видео запечатлено, как работник ставит одну ногу на спину крупного крокодила и демонстрирует зрителям процесс кормления животного.

Еще на одном видео сотрудник трогает нос гигантского крокодила и стоит прямо перед его пастью. Эти кадры привлекли внимание к опасно близким отношениям между сотрудниками зоопарка и крупными хищниками.

В настоящее время зоопарк «Адвентуре Парк» в Порт-Морсби закрыт на неопределенный срок. По данному факту проводится соответствующее расследование.

Adventure ParkПорт-МорсбиТимсоҳфожиали ҳужумҳайвонот боғиполицияқўл узоқлиги
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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