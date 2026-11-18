Национальная сборная Узбекистана вышла на поле в рамках международного товарищеского матча, организованного в городе Доха, Катар. В важном и упорном противостоянии наши представители одержали волевую и уверенную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Блестящий дубль Шерзода Эсанова и напряженный счет

С самого начала встречи обе команды перешли к активным атакам. Наш нападающий Шерзод Эсанов, ставший главным героем матча, на 19-й минуте воспользовался своим шансом и открыл счет. После быстрого гола саудовцы усилили давление, и на 23-й минуте Фирас Аль-Бурайкан восстановил равновесие.

Однако до окончания первого тайма наш нападающий вновь сказал свое слово:

Победный гол: на 35-й минуте Шерзод Эсанов еще раз оставил не у дел защитников соперника и точным ударом вновь вывел сборную Узбекистана вперед (2:1).

Красная карточка и удержание преимущества

Во втором тайме ситуация для сборной Саудовской Аравии еще больше осложнилась. Вышедший на замену защитник Али Ладжами за грубую игру получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Имея численное преимущество, узбекские футболисты до конца матча не упустили счет и сохранили важную победу.