Напряженный матч в Дохе: как Узбекистан победил Саудовскую Аравию на выезде?
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- Национальная сборная Узбекистана одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1 в международном товарищеском матче, прошедшем в Дохе.
- Шерзод Эсанов забил два гола на 19-й и 35-й минутах, обеспечив победу нашей команды.
- Со стороны соперника счет уравнял Фирас Аль-Бурайкан.
- Во втором тайме защитник Саудовской Аравии Али Ладжами получил красную карточку и покинул поле.
Национальная сборная Узбекистана вышла на поле в рамках международного товарищеского матча, организованного в городе Доха, Катар. В важном и упорном противостоянии наши представители одержали волевую и уверенную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 2:1.
Блестящий дубль Шерзода Эсанова и напряженный счет
С самого начала встречи обе команды перешли к активным атакам. Наш нападающий Шерзод Эсанов, ставший главным героем матча, на 19-й минуте воспользовался своим шансом и открыл счет. После быстрого гола саудовцы усилили давление, и на 23-й минуте Фирас Аль-Бурайкан восстановил равновесие.
Однако до окончания первого тайма наш нападающий вновь сказал свое слово:
Победный гол: на 35-й минуте Шерзод Эсанов еще раз оставил не у дел защитников соперника и точным ударом вновь вывел сборную Узбекистана вперед (2:1).
Красная карточка и удержание преимущества
Во втором тайме ситуация для сборной Саудовской Аравии еще больше осложнилась. Вышедший на замену защитник Али Ладжами за грубую игру получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Имея численное преимущество, узбекские футболисты до конца матча не упустили счет и сохранили важную победу.
Показатели матча
Детали
Место проведения
Доха, Катар (международный товарищеский матч)
Итоговый счет
Саудовская Аравия — Узбекистан 1:2
Авторы голов
Шерзод Эсанов (19, 35) — Фирас Аль-Бурайкан (23)
Удаление
Али Ладжами (Саудовская Аравия)
Итоги ноября и рейтинговые очки
Таким образом, сборная Узбекистана завершила ноябрьскую серию товарищеских матчей на мажорной ноте и с победой. Напомним, что 12 ноября подопечные Фабио Каннаваро в бескомпромиссной борьбе уступили сборной России со счетом 2:3.
Перед игрой с Саудовской Аравией национальная сборная Узбекистана занимала 60-е место в рейтинге ФИФА. Эта ценная выездная победа принесла нашим представителям дополнительные 5,35 рейтинговых очка. В результате общее количество очков сборной составило 1418,10, однако, согласно результатам других завершившихся матчей, позиция нашей команды в рейтинге осталась без изменений.
Как вы считаете, какие возможности открывает яркая игра Шерзода Эсанова и результаты нашей сборной в ноябре перед тренерским штабом в преддверии будущих официальных матчей? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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