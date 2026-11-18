Карпин доволен всеми соперниками, кроме Узбекистана: каковы его результаты в 2026 году?
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- Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил удовлетворение качеством игр, проведенных в 2026 году, за исключением первого тайма матча в Ташкенте.
- Сборная Узбекистана в этой встрече сначала вышла вперед со счетом 2:0 и оказала серьезное сопротивление сопернику.
- Однако в итоге россияне одержали победу со счетом 3:2.
Сборная России завершила 2026 год двумя победами. Подопечные Валерия Карпина сначала обыграли Узбекистан в Ташкенте со счетом 3:2, а затем оказались сильнее Венесуэлы в Краснодаре со счетом 2:0. Подводя итоги года, главный тренер сборной России выразил удовлетворение игрой своей команды. Однако его слова о матче против Узбекистана наверняка привлекут внимание узбекских болельщиков.
«За исключением первого тайма в Узбекистане»
По мнению Валерия Карпина, 2026 год для сборной России прошел успешно с футбольной точки зрения. Тренер высоко оценил не только результаты, но и качество игры на поле.
«С футбольной точки зрения год прошел неплохо, я считаю, достойно. Соперники тоже были сильными и интересными. Если оценивать результаты не только по счету на табло, но и по качеству игры, могу сказать, что очень достойно.
Сборная выглядела хорошо почти во всех матчах, за исключением первого тайма игры в Узбекистане. Во всех остальных встречах команда действовала на очень высоком уровне», — сказал Карпин.
Действительно, встреча в Ташкенте сложилась для сборной России непросто. Футболисты Узбекистана в первом тайме повели со счетом 2:0, поставив соперника в серьезное затруднительное положение. Но россияне впоследствии переломили ход встречи и одержали победу со счетом 3:2.
Каких результатов добилась сборная России в 2026 году?
Подопечные Карпина в течение года провели в общей сложности 10 матчей. В семи из них они одержали победу, дважды сыграли вничью и лишь один раз потерпели поражение.
Результаты сборной России в 2026 году:
Соперник
Счет
Результат
Никарагуа
3:1
Победа
Буркина-Фасо
3:0
Победа
Тринидад и Тобаго
3:0
Победа
Иран
2:0
Победа
Намибия
6:0
Победа
Узбекистан
3:2
Победа
Венесуэла
2:0
Победа
Мали
0:0
Ничья
Нигерия
3:3
Ничья
Египет
0:1
Поражение
Игра с Узбекистаном стала одним из самых сложных матчей года
Для сборной России встреча в Ташкенте имела особое значение. Ведь команда Карпина уступала в два мяча после первого тайма. Футболисты Узбекистана создавали опасные моменты у ворот соперника и были очень близки к победе.
Однако россияне, забившие три гола во второй части матча и вырвавшие победу, показали себя и в Краснодаре против Венесуэлы. Благодаря дублю Алексея Миранчука была одержана победа со счетом 2:0. Этот матч стал последним для сборной России в 2026 году.
Оценка Карпина и момент, заинтересовавший узбекских болельщиков
Правда в том, что сборная России завершила год с положительными результатами. Семь побед, две ничьи и одно поражение в 10 матчах подтверждают это.
Однако в мнении Карпина о матче против Узбекистана есть важный нюанс: он сделал исключение именно для первого тайма ташкентской встречи. Это еще раз показывает, какие трудности создала сборная Узбекистана своему сопернику.
Хотя счет в итоге решился в пользу России, преимущество в первом тайме и показанный футбол остались запоминающимся моментом для узбекских болельщиков.
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