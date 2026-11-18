Сборная России завершила 2026 год двумя победами. Подопечные Валерия Карпина сначала обыграли Узбекистан в Ташкенте со счетом 3:2, а затем оказались сильнее Венесуэлы в Краснодаре со счетом 2:0. Подводя итоги года, главный тренер сборной России выразил удовлетворение игрой своей команды. Однако его слова о матче против Узбекистана наверняка привлекут внимание узбекских болельщиков.

«За исключением первого тайма в Узбекистане»

По мнению Валерия Карпина, 2026 год для сборной России прошел успешно с футбольной точки зрения. Тренер высоко оценил не только результаты, но и качество игры на поле.

«С футбольной точки зрения год прошел неплохо, я считаю, достойно. Соперники тоже были сильными и интересными. Если оценивать результаты не только по счету на табло, но и по качеству игры, могу сказать, что очень достойно.

Сборная выглядела хорошо почти во всех матчах, за исключением первого тайма игры в Узбекистане. Во всех остальных встречах команда действовала на очень высоком уровне», — сказал Карпин.