Сбои в работе Apple, Gmail, Microsoft и других сервисов: начался ли «цифровой апокалипсис»?
По всему миру наблюдаются технические сбои в работе крупных онлайн-сервисов. Пользователи Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber и других популярных платформ сообщают о возникших проблемах.
В каких сервисах наблюдаются неполадки?
Мониторинговая платформа Довндетектор зафиксировала резкий рост жалоб на работу ряда сервисов. Некоторые пользователи сообщают, что не могут войти в приложения, другие сталкиваются с трудностями при полноценном использовании услуг.
Сбои также затронули Apple Мусик, App Store, iCloud и Apple Pay. Компания объяснила некоторые неполадки обновлением внутренних систем.
Это кибератака?
На данный момент нет доказательств того, что сбои на различных платформах связаны с единой кибератакой. Специалисты оценивают каждый случай как отдельный технический сбой.
Также не стоит забывать: количество жалоб на Довндетектор не означает, что сервис полностью вышел из строя, а лишь указывает на рост числа обращений от пользователей.
Тем не менее, ситуация в очередной раз напомнила о том, насколько уязвим цифровой мир. Сбой даже на нескольких крупных платформах может повлиять на работу, общение и повседневную жизнь миллионов людей.
В интернете усиливаются разговоры о «цифровом апокалипсисе», однако оснований для вывода о том, что глобальная сеть вышла из строя, пока нет.
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