По всему миру наблюдаются технические сбои в работе крупных онлайн-сервисов. Пользователи Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber и других популярных платформ сообщают о возникших проблемах.

В каких сервисах наблюдаются неполадки?

Мониторинговая платформа Довндетектор зафиксировала резкий рост жалоб на работу ряда сервисов. Некоторые пользователи сообщают, что не могут войти в приложения, другие сталкиваются с трудностями при полноценном использовании услуг.

Сбои также затронули Apple Мусик, App Store, iCloud и Apple Pay. Компания объяснила некоторые неполадки обновлением внутренних систем.

Это кибератака?

На данный момент нет доказательств того, что сбои на различных платформах связаны с единой кибератакой. Специалисты оценивают каждый случай как отдельный технический сбой.

Также не стоит забывать: количество жалоб на Довндетектор не означает, что сервис полностью вышел из строя, а лишь указывает на рост числа обращений от пользователей.

Тем не менее, ситуация в очередной раз напомнила о том, насколько уязвим цифровой мир. Сбой даже на нескольких крупных платформах может повлиять на работу, общение и повседневную жизнь миллионов людей.

В интернете усиливаются разговоры о «цифровом апокалипсисе», однако оснований для вывода о том, что глобальная сеть вышла из строя, пока нет.