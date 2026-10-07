ФИФА уличили в том, что они закрыли глаза на выступление нелегитимного вратаря за ДР Конго на ЧМ-2026

·47·Спорт
ФИФА уличили в том, что они закрыли глаза на выступление нелегитимного вратаря за ДР Конго на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) оказалась в центре одного из крупнейших юридических скандалов в истории чемпионатов мира. Согласно расследованию авторитетного издания Те Нью-Йорк Тимес, руководство и юристы организации знали, что вратарь сборной Демократической Республики Конго Лионель Мпаси-Нзо участвовал в отборочных и решающих матчах незаконно, но закрыли на это глаза.

Обычно, если на поле выходит футболист, не имеющий права выступать за сборную, по правилам команде засчитывается прямое техническое поражение. Однако ФИФА не применила никаких санкций в отношении Конго.

Подделка в документах и отклоненная жалоба Нигерии

Проблема, связанная с Мпаси-Нзо — родившимся во Франции, выступавшим за французские молодежные лиги, а в настоящее время защищающим цвета «Гавра» в Лиге 1, — кроется в процессе изменения спортивного гражданства:

  • Процесс гражданства не завершен: Мпаси-Нзо не довел до конца официальные процедуры, необходимые для перевода спортивного гражданства из Франции в ДР Конго, и не имел нужных разрешений;

  • Жалоба Нигерии осталась без рассмотрения: После того как Нигерия уступила ДР Конго в африканском отборе, она официально подала жалобу в ФИФА по поводу незаконного участия этого вратаря. Однако международная организация просто отклонила законный иск Нигерии под предлогом «процессуального нарушения»;

  • Опровержение от ФИФА и Инфантино: В ответ на данное расследование организация подчеркнула, что ее комитеты абсолютно автономны, а президент ФИФА Джанни Инфантино никоим образом не вмешивался в процесс принятия решений.

Финал с Ямайкой и путевка на Мундиаль

В результате такого бездействия ФИФА нелегитимный голкипер сыграл и в решающем финале межконтинентальных плей-офф:

  • Обидное поражение Ямайки: В решающем матче межконтинентального плей-офф ДР Конго обыграла Ямайку в дополнительное время со счетом 1:0 и завоевала путевку на чемпионат мира. Хотя внутренние документы показывали, что Мпаси-Нзо не имел права выходить на поле и в этой встрече, никаких мер снова не последовало;

  • Почему не было технического поражения: Если бы правила были применены в полной мере, ДР Конго должна была быть исключена из турнира еще на стадии отбора, а на Мундиаль отправилась бы Ямайка или Нигерия.

Чемпионат мира: Столкновение с Узбекистаном и супергол Шомуродова

Пробившись в финальную часть чемпионата мира, Демократическая Республика Конго попала в одну группу с национальной сборной Узбекистана:

  • Столкновение в 3-м туре: В 3-м туре группового этапа конголезцы одержали победу над Узбекистаном со счетом 3:1;

  • Супергол Шомуродова: В том матче ворота Конго защищал именно Лионель Мпаси-Нзо, оказавшийся в эпицентре скандала, и он пропустил красивейший супергол, забитый Эльдором Шомуродовым;

  • Плей-офф и барьер в виде Англии: Эта победа позволила ДР Конго занять 3-е место в группе и выйти в 1/16 финала. Однако на стадии плей-офф они уступили Англии со счетом 1:2 и попрощались с турниром.

Опубликованные Те Нью-Йорк Тимес факты бросают серьезную тень на принципы справедливости и равенства ФИФА, требуя от руководства мирового футбола официальных и открытых объяснений.

ФИФАДемократическая Республика КонгоЛионель Мпаси-НзоНью-Йорк Таймс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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