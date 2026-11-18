Лига наций УЕФА сезона 2026/27 завершила групповой этап. Теперь, когда одни сборные празднуют выход в высший дивизион, другие примут участие в решающих стыковых матчах за право остаться в Лиге А. Турция и Чехия уже вошли в число команд, которые гарантированно покидают элитный дивизион.

Четыре сборные вышли в Лигу А

По итогам группового этапа Швейцария, Северная Ирландия, Австрия и Швеция заняли первые места в своих группах и получили право напрямую подняться в Лигу А.

В следующем сезоне они займут места команд, выбывших из высшего дивизиона. Таким образом, эти четыре сборные получат возможность испытать свои силы на этапе, где выступают сильнейшие национальные команды европейского футбола.

Турция и Чехия покидают Лигу А

Самая сложная ситуация в Лиге А сложилась у сборных Турции и Чехии. Их вылет в низший дивизион стал окончательным.

Судьба остальных четырех мест будет решена через плей-офф. За эти путевки будут бороться восемь сборных:

Команды, занявшие третьи места в Лиге А с худшими показателями — Дания и Хорватия;

Команды, занявшие четвертые места в Лиге А с лучшими показателями — Сербия и Уэльс;

Команды, занявшие вторые места в Лиге Б — Словения, Венгрия, Ирландия и Босния и Герцеговина.

Таким образом, для этих восьми команд цена каждого гола и каждой ошибки будет очень высока. Победители сохранят место в Лиге А, а проигравшие отправятся в низший дивизион.

Когда состоится жеребьевка плей-офф?

Пары решающих матчей будут определены на церемонии жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 20 ноября.

Первые матчи плей-офф состоятся 25–27 марта 2027 года, а ответные встречи пройдут 28–30 марта.

Действующий чемпион — Португалия

Напомним, что действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале прошлого сезона португальцы сыграли вничью с Испанией в основное время (2:2), а в серии пенальти одержали победу со счетом 5:3.

Также результаты Лиги наций связаны с процессом отбора на чемпионат Европы 2028 года. Поэтому места в турнире важны не только для определения дивизиона, но и для будущих международных перспектив сборных.

Теперь основное внимание приковано к жеребьевке 20 ноября. Такие сильные команды, как Дания и Хорватия, будут бороться за сохранение места в Лиге А, а Сербия, Уэльс и другие сборные проверят свои шансы на выход в высший дивизион.