Сборная Аргентины в очередной раз доказала, что постепенно адаптируется к игре без Лионеля Месси. После поражения со счетом 1:2 в недавнем матче против Уругвая подопечные Лионеля Скалони в очередном товарищеском поединке приняли сборную Коста-Рики, устроив настоящее голевое шоу и одержав крупную победу со счетом 7:0.

Быстрые голы и инициатива в первом тайме

С первых минут встречи аргентинцы полностью завладели инициативой на поле. Результат не заставил себя долго ждать:

Открытие счета: на 8-й минуте после передачи Энцо Фернандеса Нико Пас открыл счет.

Дубль Альвареса: на 35-й минуте Хулиан Альварес укрепил преимущество, а вскоре — на 43-й минуте — записал на свой счет еще один гол.

Дубль Паса: на 39-й минуте Нико Пас еще раз поразил ворота соперника, доведя счет до крупного еще до перерыва (4:0).

Разгром во втором тайме и активность молодежи

После перерыва игра в одни ворота продолжилась. Вышедший на замену молодой талант Франко Мастантуоно уже на 48-й минуте довел счет до 5:0. На 78-й минуте опытный Алексис Мак Аллистер забил очередной гол, а в концовке встречи — на 89-й минуте — Мастантуоно оформил дубль, поставив финальную точку в матче.