Аргентина разгромила Коста-Рику со счетом 7:0: как играет команда без Месси?
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- Сборная Аргентины одержала крупную победу над Коста-Рикой со счетом 7:0 в товарищеском матче.
- В составе команды, играющей без Лионеля Месси, Нико Пас, Хулиан Альварес и Франко Мастантуоно отметились по два гола, а Алексис Мак Аллистер забил один.
- В этом поединке тренерский штаб проверил в деле молодых футболистов наряду с основным составом.
Сборная Аргентины в очередной раз доказала, что постепенно адаптируется к игре без Лионеля Месси. После поражения со счетом 1:2 в недавнем матче против Уругвая подопечные Лионеля Скалони в очередном товарищеском поединке приняли сборную Коста-Рики, устроив настоящее голевое шоу и одержав крупную победу со счетом 7:0.
Быстрые голы и инициатива в первом тайме
С первых минут встречи аргентинцы полностью завладели инициативой на поле. Результат не заставил себя долго ждать:
Открытие счета: на 8-й минуте после передачи Энцо Фернандеса Нико Пас открыл счет.
Дубль Альвареса: на 35-й минуте Хулиан Альварес укрепил преимущество, а вскоре — на 43-й минуте — записал на свой счет еще один гол.
Дубль Паса: на 39-й минуте Нико Пас еще раз поразил ворота соперника, доведя счет до крупного еще до перерыва (4:0).
Разгром во втором тайме и активность молодежи
После перерыва игра в одни ворота продолжилась. Вышедший на замену молодой талант Франко Мастантуоно уже на 48-й минуте довел счет до 5:0. На 78-й минуте опытный Алексис Мак Аллистер забил очередной гол, а в концовке встречи — на 89-й минуте — Мастантуоно оформил дубль, поставив финальную точку в матче.
Участники матча
Показатели и результат
Хозяева поля
Аргентина — 7 голов
Гости
Коста-Рика — 0 голов
Главные герои
Нико Пас (2), Хулиан Альварес (2), Франко Мастантуоно (2), Алексис Мак Аллистер (1)
Составы команд
В этом товарищеском матче тренерский штаб наряду с основным составом проверил в деле ряд молодых футболистов:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес (Тройло, 61), Вега (Тальяфико, 61), Хяй (Флако Лопес, 46), Медина (Ансельмино, 71), Энцо Фернандес (Альмада, 55), Максимо Перроне, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес (Монтиэль, 46), Нико Пас (Мастантуоно, 46), Престиани (Джулиано Симеоне, 71).
Коста-Рика: Секейра, Саласар (Джон Руис, 47), Тейлор, Хуан Пабло Варгас, Кальво, Кенель Мишель (Алькосер, 46), Сото (Дуглас Лопес, 46), Хосимар Мендес (Кенай Майри, 55), Карлос Мора (Хосеф Мора, 68), Сельсо Борхес (Габриэль Лейва, 68), Манфред Угальде (Альварадо Морера, 77).
Как вы считаете, каковы шансы сборной Аргентины, выступающей без Лионеля Месси, в будущих официальных турнирах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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