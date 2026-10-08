Куда таинственно исчезают кошки в Италии каждый год накануне праздника?

В Италии резко участились случаи массового исчезновения домашних животных, в частности кошек. По данным авторитетного итальянского издания Ла Назионе, организации по защите животных и активисты связывают это явление с тайными религиозно-сектантскими ритуалами и обрядами жертвоприношения в преддверии приближающегося праздника Хэллоуин.

Регулярное исчезновение животных вызвало серьезную озабоченность и широкий резонанс среди местных жителей и активистов.

«Ежегодное жертвоприношение»: что говорят активисты?

Президент отделения Национального общества защиты животных Италии (ЭНПА) Мария Роза Икандела заявила, что эта практика носит системный характер:

Сезонные ритуалы: Исчезновение кошек не является случайностью, оно приобрело характер традиционных «жертвоприношений», которые активизируются именно в недели перед праздником;

Охота на заказ: По мнению главы организации, животных за деньги могут отлавливать специально нанятые лица (возможно, иностранцы) и передавать членам секты;

Мрачные улики прошлого: Икандела напомнила, что до пандемии в районе Читта-ди-Кастелло были обнаружены останки сожженных кошек, по следам которых было раскрыто существование тайной секты.

Почему именно домашние кошки становятся главной мишенью?

Зоозащитники особо подчеркивают, что домашние питомцы находятся в большей опасности по сравнению с уличными кошками:

Доверие и ласковый нрав: Домашние кошки, в отличие от своих уличных сородичей, не боятся людей, быстро привязываются к ним и легко идут на контакт с незнакомцами. Это значительно упрощает их поимку;

Смена мишеней: По словам защитников, если в прошлые годы пропадали в основном белые, а затем черные кошки, то теперь под прицел попадают и животные полосатого окраса;

Последние показатели: За последние дни официально зафиксировано бесследное исчезновение не менее двух десятков кошек.

Срочное предупреждение для населения и владельцев животных

В связи с усложнением ситуации волонтеры и официальные лица напоминают владельцам домашних животных о строгих требованиях:

Не выпускать на улицу: Рекомендуется не отпускать домашних кошек гулять без присмотра до окончания праздника Хэллоуин;

Подозрительные действия: При обнаружении неизвестных лиц, пытающихся поймать животных, или при наблюдении подозрительной активности вокруг беспризорных животных просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Местная полиция и служба защиты животных усилили наблюдение и проверки по данным фактам.