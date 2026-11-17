Обстановка вокруг сборной Бразилии накаляется. После того как легенда футбола страны Ромарио потребовал немедленной отставки главного тренера сборной Карло Анчелотти, итальянский специалист официально отреагировал на эти резкие заявления. Ответ тренера вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе.

Что сказал Ромарио?

Основной причиной конфликта стало поражение сборной Бразилии в товарищеском матче против Японии со счетом 2:3. Разгневанный результатом бывший нападающий Ромарио оставил на своей странице в социальных сетях категоричный пост:

«Скажите Анчелотти, пусть идет к черту! Так обращаться с национальной сборной нельзя. Мы достаточно настрадались, и у нас нет права рисковать провалом на еще одном чемпионате мира».

Неожиданный и хладнокровный ответ Анчелотти

Опытный тренер Карло Анчелотти хладнокровно отреагировал на эту резкую атаку Ромарио, отметив, что уважает его право на мнение, но не скрыл своего специфического отношения к подобным заявлениям. Согласно информации, распространенной аккаунтом Те Тучлине, Анчелотти сказал: