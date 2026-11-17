Как Карло Анчелотти ответил Ромарио, призывавшему его к отставке?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- После поражения сборной Бразилии от Японии со счетом 2:3 легендарный футболист Ромарио потребовал отставки главного тренера Карло Анчелотти.
- В своем заявлении Ромарио резко критиковал тренера, призывая его покинуть команду.
- Карло Анчелотти в ответ на это заявление подчеркнул, что в демократическом обществе каждый имеет право высказывать свое мнение, и обвинил Ромарио в том, что он слишком много говорит.
Обстановка вокруг сборной Бразилии накаляется. После того как легенда футбола страны Ромарио потребовал немедленной отставки главного тренера сборной Карло Анчелотти, итальянский специалист официально отреагировал на эти резкие заявления. Ответ тренера вызвал широкий резонанс в футбольном сообществе.
Что сказал Ромарио?
Основной причиной конфликта стало поражение сборной Бразилии в товарищеском матче против Японии со счетом 2:3. Разгневанный результатом бывший нападающий Ромарио оставил на своей странице в социальных сетях категоричный пост:
«Скажите Анчелотти, пусть идет к черту! Так обращаться с национальной сборной нельзя. Мы достаточно настрадались, и у нас нет права рисковать провалом на еще одном чемпионате мира».
Неожиданный и хладнокровный ответ Анчелотти
Опытный тренер Карло Анчелотти хладнокровно отреагировал на эту резкую атаку Ромарио, отметив, что уважает его право на мнение, но не скрыл своего специфического отношения к подобным заявлениям. Согласно информации, распространенной аккаунтом Те Тучлине, Анчелотти сказал:
«В демократической стране есть свобода слова, каждый может высказывать свое мнение. Он имеет право говорить ложь, правду или писать полнейшие глупости. Честно говоря, Ромарио слишком много говорит. Слишком много. Это его право».
Участники конфликта
Ситуация и позиция
Ромарио (легенда Бразилии)
Потребовал немедленной отставки Анчелотти после поражения от Японии
Карло Анчелотти (главный тренер)
Подчеркнул наличие свободы слова и право каждого на собственное мнение
Основная причина
Неожиданное поражение в товарищеском матче от Японии (2:3)
Сборную Бразилии ждут важные предстоящие турниры. Подобные острые дискуссии между тренерским штабом и общественностью свидетельствуют о том, что давление в лагере «пятикратных чемпионов» только возрастает.
Как вы считаете, сможет ли Карло Анчелотти привести сборную Бразилии к успеху на предстоящих важных турнирах, или Ромарио окажется прав? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…