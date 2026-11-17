В одном из политических ток-шоу, транслируемых на Общественном телевидении Армении, произошел острый конфликт. Как сообщает «РИА Новости», во время передачи между оппозиционным журналистом Борисом Мурази и Арутюном Мкртчяном, считающимся открытым сторонником премьер-министра Никола Пашиняна, произошла драка.

Подробности словесной перепалки и драки в прямом эфире

Острая словесная перепалка между участниками за короткое время переросла в физическое столкновение и драку. Несмотря на то, что инцидент в студии длился недолго, он вызвал большой резонанс. Администрация телеканала обнародовала кадры происшествия лишь спустя день после случившегося, когда стороны уже высказали свое отношение и мнение по поводу инцидента.