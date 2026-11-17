На армянском телевидении во время прямого эфира произошла драка (видео)
В одном из политических ток-шоу, транслируемых на Общественном телевидении Армении, произошел острый конфликт. Как сообщает «РИА Новости», во время передачи между оппозиционным журналистом Борисом Мурази и Арутюном Мкртчяном, считающимся открытым сторонником премьер-министра Никола Пашиняна, произошла драка.
Подробности словесной перепалки и драки в прямом эфире
Острая словесная перепалка между участниками за короткое время переросла в физическое столкновение и драку. Несмотря на то, что инцидент в студии длился недолго, он вызвал большой резонанс. Администрация телеканала обнародовала кадры происшествия лишь спустя день после случившегося, когда стороны уже высказали свое отношение и мнение по поводу инцидента.
Участники конфликта
Отношение и позиция
Борис Мурази
Журналист оппозиционных взглядов
Арутюн Мкртчян
Сторонник премьер-министра Никола Пашиняна и политолог
Место происшествия
Студия политического ток-шоу Общественного телевидения Армении
Детали ситуации
Перерастание словесного спора в драку и публикация кадров телеканалом
Скандальные заявления Мкртчяна и дело родственников католикоса
Арутюн Мкртчян, представляющийся политологом, был хорошо известен и ранее своими заявлениями, вызывающими резкую критику со стороны окружающих, в том числе оскорбительными высказываниями в адрес духовенства.
Напомним, что ранее на основании показаний и обращений данного лица были арестованы брат и племянник Католикоса всех армян Гарегина ИИ. Мкртчян обвинил их в препятствовании предвыборной агитации накануне местных выборов в городе Вагаршапат. В результате брат католикоса Геворг Нерсисян решением суда был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Как вы считаете, в чем основная причина возникновения таких острых драк на политических ток-шоу и в прямых эфирах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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