В составе «Манчестер Юнайтед» ожидаются серьезные перемены. Согласно информации издания ТЭАМталк, опытный аргентинский защитник Лисандро Мартинес является главным кандидатом на уход из клуба в январе. Несмотря на то, что его соотечественник Маурисио Почеттино был назначен главным тренером «Юнайтед», Лисандро не видит своего будущего на «Олд Траффорд».

Серьезный интерес со стороны клубов Ла Лиги

Несмотря на то, что контракт 28-летнего футболиста сборной Аргентины истекает в конце сезона, он намерен перебраться в Ла Лигу уже в зимнее трансферное окно. В настоящее время активный интерес к его услугам проявляют два испанских гранда — «Барселона» и «Атлетико».