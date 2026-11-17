Первая потеря эпохи Маурисио Почеттино: Лисандро Мартинес хочет перебраться в Ла Лигу
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- Защитник «Манчестер Юнайтед»
- Лисандро Мартинес планирует переход в чемпионат Испании в зимнее трансферное окно.
- Клубы «Барселона» и «Атлетико» проявляют серьезный интерес к аргентинскому футболисту.
- Руководство «Манчестер Юнайтед» не против продажи 28-летнего защитника с целью расширения трансферного бюджета Маурисио Почеттино. Переговоры между клубами продолжаются на фоне неопределенности будущего футболиста на «Олд Траффорд».
В составе «Манчестер Юнайтед» ожидаются серьезные перемены. Согласно информации издания ТЭАМталк, опытный аргентинский защитник Лисандро Мартинес является главным кандидатом на уход из клуба в январе. Несмотря на то, что его соотечественник Маурисио Почеттино был назначен главным тренером «Юнайтед», Лисандро не видит своего будущего на «Олд Траффорд».
Серьезный интерес со стороны клубов Ла Лиги
Несмотря на то, что контракт 28-летнего футболиста сборной Аргентины истекает в конце сезона, он намерен перебраться в Ла Лигу уже в зимнее трансферное окно. В настоящее время активный интерес к его услугам проявляют два испанских гранда — «Барселона» и «Атлетико».
Вариант с «Барселоной»: Каталонцы больше не рассчитывают на возвращение Рональда Араухо, выступающего на правах аренды в «Ливерпуле», и готовы расстаться с Жюлем Кунде через продажу. Для «блаугранас» Мартинес выглядит гораздо более реальным и удобным вариантом, чем защитник «Интера» Алессандро Бастони.
Вариант с «Атлетико»: Мадридский клуб привлекателен для Мартинеса возможностью поработать с другим соотечественником — главным тренером Диего Симеоне, а также перспективой играть бок о бок со своим близким другом Кристианом Ромеро.
Клубы-претенденты
Трансферные перспективы и причины
«Барселона»
Вероятность продажи Кунде и необходимость усиления линии обороны
«Атлетико Мадрид»
Факторы Диего Симеоне и Кристиана Ромеро
Манчестер Юнайтед
Согласие Почеттино на продажу для расширения трансферного бюджета
Позиция «Манчестер Юнайтед» и планы Почеттино
Сообщается, что руководство «Юнайтед» не собирается чинить никаких препятствий уходу Лисандро Мартинеса. Клуб полностью готов использовать финансовые средства, полученные от продажи Лисандро, чтобы помочь главному тренеру Маурисио Почеттино усилить состав в зимнее трансферное окно.
Как вы считаете, в каком испанском клубе Лисандро Мартинесу лучше продолжить карьеру — в «Барселоне» или «Атлетико»? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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