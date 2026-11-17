Енот, который пробрался в магазин спиртных напитков в американском штате Вирджиния, разбил 14 бутылок и уснул рядом с туалетом, стал звездой интернета. Продажа одежды и сувениров с его изображением позволила собрать более 290 тысяч долларов для приюта для животных менее чем за год.

Инцидент произошел 29 ноября 2025 года в городе Эшленд. Когда сотрудник магазина пришел утром, он обнаружил енота, лежащего без сознания рядом с туалетом среди разбитых бутылок и разлитых напитков. Животное проникло в магазин через одну из потолочных плит и опрокинуло полки с алкоголем. Вероятно, он попробовал ром, виски, водку и другие напитки.

Енота забрали сотрудники службы защиты животных. После нескольких часов отдыха он пришел в себя, и выяснилось, что травм у него нет. После этого животное выпустили в естественную среду обитания примерно в 1,5 километрах от магазина.