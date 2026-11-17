Енот, уснувший в пьяном виде в магазине, стал звездой благотворительности
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- Енот, который проник в магазин спиртных напитков в штате Вирджиния, разбил 14 бутылок и уснул в пьяном состоянии, стал звездой интернета.
- Это привело к сбору более 290 тысяч долларов для приюта для животных.
- Инцидент произошел 29 ноября 2025 года в городе Эшленд.
- После этого события были запущены продажи одежды и сувениров с изображением животного.
Енот, который пробрался в магазин спиртных напитков в американском штате Вирджиния, разбил 14 бутылок и уснул рядом с туалетом, стал звездой интернета. Продажа одежды и сувениров с его изображением позволила собрать более 290 тысяч долларов для приюта для животных менее чем за год.
Инцидент произошел 29 ноября 2025 года в городе Эшленд. Когда сотрудник магазина пришел утром, он обнаружил енота, лежащего без сознания рядом с туалетом среди разбитых бутылок и разлитых напитков. Животное проникло в магазин через одну из потолочных плит и опрокинуло полки с алкоголем. Вероятно, он попробовал ром, виски, водку и другие напитки.
Енота забрали сотрудники службы защиты животных. После нескольких часов отдыха он пришел в себя, и выяснилось, что травм у него нет. После этого животное выпустили в естественную среду обитания примерно в 1,5 километрах от магазина.
Его фотография, где он спит рядом с туалетом, быстро распространилась в социальных сетях, сделав енота знаменитым. После этого служба защиты животных и приют округа Хановер в штате Вирджиния в сотрудничестве с компанией-производителем одежды выпустили в продажу футболки, худи, головные уборы, кружки и наклейки с надписью «Трашед Панда».
Из-за высокого спроса на товары позже были разработаны специальные дизайны, посвященные лету и празднику Хэллоуин. Согласно сообщению Те Вашингтон Пост от 12 ноября 2026 года, за год от этих продаж было получено более 290 тысяч долларов. Это значительно больше обычных ежегодных пожертвований приюта — учреждение получало менее 20 тысяч долларов в год.
Часть собранных средств будет направлена на закупку нательных камер для сотрудников службы защиты животных. Эти устройства помогут в расследовании случаев жестокого обращения с животными и фиксации доказательств. Около 140 тысяч долларов из оставшейся суммы могут быть потрачены на создание фонда экстренной помощи для лечения травмированных животных.
Таким образом, енот, прославившийся своим ночным «приключением», неожиданно внес вклад в помощь сотням животных.
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