Узбекская модель раскрыла шокирующие подробности, связанные с Эпштейном

Роза (имя изменено), приехавшая из Узбекистана в США для начала модельной карьеры, рассказала о тяжелых событиях, связанных с известным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. По ее словам, модельное агентство дважды отправляло ее в дом Эпштейна во Флориде для фотосессий. Роза обвиняет руководство агентства в том, что оно не обеспечило ее безопасность. Об этом сообщает BBC.

Отправлена в дом Эпштейна в 18 лет

Роза утверждает, что через месяц после приезда в США в 2009 году американское отделение агентства МК2 Модел Манагемент дважды отправляло ее в резиденцию Джеффри Эпштейна в Палм-Бич для фотосессий.

В то время Эпштейн отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Несмотря на это, ему было разрешено работать вне тюрьмы в дневное время.

По словам Розы, тогдашний президент агентства по США Джефф Фуллер был осведомлен о том, куда она направляется. После фотосессий Эпштейн предложил девушке работать его помощницей. В дальнейшем он регулярно совершал в отношении модели сексуальное насилие.

«Задачей моего агентства была моя защита, но они не справились с этим. Напротив, они подвергли меня опасности. За это они должны быть привлечены к ответственности», — говорит Роза.