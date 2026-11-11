Узбекская модель раскрыла шокирующие подробности, связанные с Эпштейном

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Узбекская модель раскрыла шокирующие подробности, связанные с Эпштейном
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  • Узбекская модель Роза сообщила, что агентство МК2 Модел Манагемент отправило ее в 2009 году в резиденцию сексуального преступника Джеффри Эпштейна для фотосессии, где она подверглась сексуальному насилию.
  • Пострадавшая обвиняет руководство агентства в том, что оно не обеспечило ее безопасность и вступило в сговор с Эпштейном.
  • Согласно расследованию BBC, было установлено, что как минимум 10 моделей данного агентства имели связи с Эпштейном.

Роза (имя изменено), приехавшая из Узбекистана в США для начала модельной карьеры, рассказала о тяжелых событиях, связанных с известным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. По ее словам, модельное агентство дважды отправляло ее в дом Эпштейна во Флориде для фотосессий. Роза обвиняет руководство агентства в том, что оно не обеспечило ее безопасность. Об этом сообщает BBC.

Отправлена в дом Эпштейна в 18 лет

Роза утверждает, что через месяц после приезда в США в 2009 году американское отделение агентства МК2 Модел Манагемент дважды отправляло ее в резиденцию Джеффри Эпштейна в Палм-Бич для фотосессий.

В то время Эпштейн отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Несмотря на это, ему было разрешено работать вне тюрьмы в дневное время.

По словам Розы, тогдашний президент агентства по США Джефф Фуллер был осведомлен о том, куда она направляется. После фотосессий Эпштейн предложил девушке работать его помощницей. В дальнейшем он регулярно совершал в отношении модели сексуальное насилие.

«Задачей моего агентства была моя защита, но они не справились с этим. Напротив, они подвергли меня опасности. За это они должны быть привлечены к ответственности», — говорит Роза.

Действия руководителя агентства также вызвали подозрения

В ходе расследования журналисты BBC обнаружили финансовый документ, подтверждающий, что Джефф Фуллер забронировал для Розы обратный билет из Палм-Бич. Однако ранее Фуллер заявлял, что не знал о визитах модели в дом Эпштейна. На последующие вопросы журналистов BBC он не ответил.

В документах, опубликованных Министерством юстиции США по делу Эпштейна, указано, что не менее 10 моделей агентства МК2 встречались с ним или поддерживали связь.

Согласно документам, в 2005 году Эпштейн предоставил этому модельному агентству 1 миллион долларов. Однако владельцы агентства два года спустя заявили, что он не имеет отношения к компании.

В ходе расследования BBC также выяснилось, что бывший агент агентства Рамзи Элколли и директор Фейт Кейтс имели тесные связи с Эпштейном.

Еще одна модель рассказала о пережитом

В ходе расследования еще одна модель по имени Симона (имя изменено) также раскрыла подробности того, что ей пришлось пережить. По ее словам, Эпштейн совершил в отношении нее более 200 актов сексуального насилия.

Симона познакомилась с Эпштейном в 20 лет. Позже она оставила модельную карьеру и стала его помощницей. Почти два года Эпштейн контролировал ее финансовую и личную жизнь.

По ее словам, Эпштейн также познакомил ее с Фейт Кейтс, главой одного из крупнейших модельных агентств мира Некст Манагемент. Во время встречи Кейтс предложила ей сделать пластическую операцию и отправила информацию о хирурге Эпштейну.

Однако адвокаты Кейтс заявили, что их клиентка была обманута Эпштейном и не знала о его преступных деяниях. Также Кейтс опровергла информацию о том, что предлагала моделям пластическую операцию.

Помогавшие Эпштейну также могут понести ответственность

После этих событий сенатор штата Нью-Йорк Зелнор Майри предложил законопроект, расширяющий возможности привлечения к ответственности лиц, которые могут быть причастны к преступлениям Эпштейна.

Согласно ему, рассматривается возможность привлечения к ответственности лиц, которые знали о преступных действиях Эпштейна или должны были знать о них.

Роза же, раскрывая свою историю, призвала других пострадавших не молчать. Она подчеркнула, что, несмотря на прошедшие годы, справедливость для нее до сих пор не восторжествовала.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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