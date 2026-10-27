Учительница погибла, пытаясь спасти запертого в туалете ученика

·77·Мир
Учительница погибла, пытаясь спасти запертого в туалете ученика

В Бразилии 24-летняя учительница погибла при попытке помочь своему ученику. Как стало известно, педагог по имени Наяра Кармо пыталась помочь ребенку, который оказался заперт в туалете. Однако инцидент закончился трагически, и жизнь молодого преподавателя оборвалась.

По сообщениям, Наяра пыталась передать ключи, чтобы открыть дверь запертому в туалете ученику. После этого она попыталась выбраться из помещения через окно. Однако она наступила на панель из гипсокартона, которая выглядела как пол. Поскольку эта панель не была рассчитана на вес человека, она проломилась под ней, и учительница упала вниз.

Трагический инцидент произошел в среду, 21 октября, в здании языковой школы ФИСК Табоао в бразильском городе Гуарульюс. Наяра упала с верхнего этажа здания на первый. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили ее лежащей возле лестницы и констатировали смерть. Об этом сообщает издание Нид То Кнов.

Коллектив школы выразил соболезнования в связи с кончиной молодого педагога, особо отметив ее трудолюбие и любовь к ученикам.

«Ная была замечательным учителем. Она выполняла свою работу с большим энтузиазмом и самоотдачей, очень любила всех своих учеников. Она была особенным человеком, который притягивал окружающих своей искренностью, добротой и любовью к профессии», — говорится в заявлении школы.

Представители учебного заведения также отметили, что память о ней навсегда останется в сердцах.

«Ее любовь к образованию, преданность делу и искренность, озарявшая души, будут продолжать жить в наших воспоминаниях и сердцах», — подчеркнула администрация школы.

Сообщается, что церемония прощания с Наярой Кармо и похороны были запланированы на 23 октября в городе Гуарульюс.

Наяра КармоБразилияFISK TaboãoГуарульюс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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