Арабская коалиция нанесла сокрушительные удары по 82 военным объектам хуситов в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела широкомасштабную военную операцию против позиций движения «Ансар Аллах» (хуситов), удерживающих власть на севере Йемена. Согласно официальному заявлению командования коалиции, были нанесены точечные воздушные удары по 82 стратегическим военным объектам повстанцев одновременно.

Эта сокрушительная военная операция была осуществлена в ответ на кровавые ракетные удары по двум крупным гражданским аэропортам Саудовской Аравии.

Атака на аэропорты: среди мирных жителей есть жертвы

Причиной ответного военного удара стало поражение инфраструктуры гражданской авиации королевства:

Удар по двум аэропортам: Хуситы нанесли ракетные удары по международным аэропортам, расположенным в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и южном городе Абха;

Жертвы и пострадавшие: По данным Главного управления гражданской авиации королевства, в результате атак погибли 3 гражданина иностранных государств , еще 36 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести;

Твердая позиция: Представители коалиции подчеркнули, что данные действия, совершенные против международных гражданских аэропортов и невинных людей, никогда не останутся без ответа.

В прицеле — ракетные склады и командные пункты

Военно-воздушные силы коалиции провели плановую операцию в четырех провинциях на севере и западе Йемена:

82 военных объекта: В качестве целей была выбрана основная инфраструктура в районах, находящихся под контролем хуситов;

11 складов баллистических ракет: В результате ударов были взорваны 11 крупных складов баллистических ракет , хранившихся для организации ракетных атак;

Уничтожены центры связи: Также были полностью выведены из строя несколько центров управления и связи, координировавших боевые действия группировки.

Возобновление ожесточенного противостояния после четырехлетнего затишья

Данная эскалация в регионе возникла не случайно, а является новым этапом многолетней нестабильности:

Точка перелома в июле: Активные вооруженные столкновения между Саудовской Аравией и хуситами возобновились в июле текущего года после четырех лет мира;

Начало конфликта: Новая волна столкновений началась после ударов по аэропорту Саны в момент посадки гражданского самолета Ирана, доставившего делегацию руководства хуситов.

Очередные крупные удары Арабской коалиции вновь вынесли йеменский кризис в центр международной повестки дня и создают серьезную угрозу энергетической и транзитной безопасности в регионе.