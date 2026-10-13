Почему наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перешел на секретный режим?

·8·Мир
Почему наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перешел на секретный режим?

Фактический лидер Саудовской Аравии, наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд из-за угрозы со стороны хуситов перешел на режим передвижения между строго охраняемыми резиденциями, оборудованными подземными бункерами. Как сообщает издание Те Валл Стрит Джурнал, для обеспечения его безопасности было привлечено специально отобранное элитное подразделение охраны.

Бен Сальман в последний раз появлялся на публике 6 октября, когда принимал участие в национальной акции по сдаче крови. Принимаемые чрезвычайные меры безопасности связаны с резкой активизацией ракетных и дроновых ударов йеменских хуситов («Ансар Аллах») по территории королевства.

Столкновение в Красном море и череда ударов по саудовским аэропортам

Конфликт, разгоревшийся с новой силой в сентябре 2026 года, представляет серьезную угрозу региональной безопасности:

  • Контроль над стратегическим проливом: Хуситы начали наступление на западном побережье Йемена, захватив порт Моха, остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе и город Дубаб. Международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию и с 4 октября начало ответную военную операцию;

  • Планы вмешательства Саудовской Аравии: Эр-Рияд рассматривает сценарии непосредственного присоединения к военным действиям — это включает в себя точечные авиаудары вокруг Баб-эль-Мандеба или масштабное наземное наступление при поддержке саудовской авиации более чем 100 тысяч йеменских военных;

  • Небо объявлено «военной зоной»: Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии (за исключением Мекки и Медины) зоной военных действий, превратив аэропорты королевства в открытые мишени;

  • Трагедия ударов по аэропорту Эр-Рияда:

    • 6 октября: Мишенями стали международная авиагавань в Эр-Рияде, объект Сауди Арамко в Джидде и аэропорт на юге страны;

    • 8 октября: В результате повторного удара по столичному аэропорту имени Короля Халида погибли 3 человека, несколько человек получили ранения;

    • 11 октября: В результате очередной массированной атаки на аэропорт погибли 12 человек (среди жертв — граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Бангладеш и Судана), еще 309 человек получили ранения.

Геополитический тупик: «У Эр-Рияда не осталось удобного выбора»

Региональные аналитики отмечают, что Мухаммед бен Сальман оказался перед лицом крайне тяжелого решения:

  • Ловушка асимметричной войны: По мнению аналитиков Бейкеровского института Университета Райса, любой масштабный военный ответный удар еще глубже втянет королевство в конфликт — войну, в которой хуситы уже доказали свою способность наносить тяжелый и символический ущерб стратегическим объектам;

  • Угроза экономике и инвестициям: Регулярные обстрелы крупных авиахабов и нефтяной инфраструктуры напрямую ставят под угрозу глобальные экономические реформы и амбициозные проекты Саудовской Аравии.

Безопасность руководства Саудовской Аравии и ситуация вокруг Красного моря свидетельствуют о том, что военное противостояние может еще больше расшириться.

Мухаммед бен СальманХуситыКрасное мореСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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