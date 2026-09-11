«Трамп отказал!»: Наследный принц Саудовской Аравии просил США нанести удары по хуситам

В момент, когда военная и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке достигла своего пика, стали известны подробности закрытых дипломатических контактов между США и их главным союзником в регионе — Саудовской Аравией. Как сообщает влиятельное издание «Аксиос», наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично дважды звонил президенту США Дональду Трампу с настоятельной просьбой нанести прямые авиаудары по центрам хуситов, которые стремительно продвигались в Йемене. Однако глава Белого дома неожиданно отклонил это решительное требование королевства. В то время как хуситы захватили стратегический порт в Красном море и оказались на пороге блокировки торговых и нефтяных путей, почему Вашингтон отказался вступать в новую войну? Какую альтернативную помощь Трамп предложил Эр-Рияду и кто остается главной целью Пентагона?

Два экстренных звонка за несколько часов: драма вокруг города Моха

Источники «Аксиос» раскрыли деликатные детали напряженного диалога между наследным принцем и главой Белого дома:

Первый звонок — экстренный сигнал: Мухаммед ибн Салман сначала позвонил Трампу, чтобы сообщить о резком ухудшении ситуации;

Отступление на фронте: Принц предупредил, что поддерживаемые саудитами йеменские силы отступают, а хуситы находятся на грани захвата стратегического портового города Моха (Аль-Муха);

Второй звонок — требование прямого удара: Спустя всего несколько часов, из-за выхода ситуации из-под контроля, принц позвонил снова и открыто попросил Трампа отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов силами вооруженных сил США;

Решительное «нет» Белого дома: Президент Дональд Трамп отклонил просьбу, заявив, что Вашингтон в данный момент не планирует проводить прямую военную операцию против хуситов в Йемене.

Вместо военной помощи — информация: что предлагают США?

Хотя США воздержались от прямых военных ударов, они не намерены оставлять Саудовскую Аравию в полном одиночестве:

Предоставление разведданных: Пентагон согласился передавать Эр-Рияду высокоточные разведданные о передвижениях хуситов, не вступая при этом в прямой бой;

Определение целей: Американские специалисты будут предоставлять саудовским военным координаты (таргетинг дата) для уничтожения складов и позиций хуситов;

Формула «не Америка, а саудиты должны бить»: Вашингтон предпочитает не вмешиваться в конфликт напрямую, возлагая всю тяжесть операции на арабскую коалицию.

Главная директива Трампа: цель не Йемен, а Иран и Ормузский пролив!

Администрация США объяснила причину нежелания открывать второй фронт в Йемене стратегическими приоритетами:

Политика сдерживания Ирана: Главная военная директива Трампа сосредоточена на сдерживании основного соперника — Ирана;

Безопасность Ормузского пролива: Военно-морские силы США ставят на первое место контроль над Ормузским проливом, который является главной артерией мировых поставок нефти;

Угроза Баб-эль-Мандебского пролива: Однако переход города Моха под контроль хуситов поставил под прямую угрозу Баб-эль-Мандебский пролив, что является катастрофическим ударом для экспорта саудовской нефти и глобальных грузоперевозок.

Отказ Трампа на просьбу наследного принца Саудовской Аравии свидетельствует о начале новой прагматичной эры в старых союзнических отношениях на Ближнем Востоке. Теперь Эр-Рияд начинает понимать, что не может полагаться исключительно на поддержку Белого дома в вопросах своей безопасности.

Как вы считаете, как отказ Дональда Трампа от прямой военной помощи Саудовской Аравии повлияет на союзнические отношения между США и Эр-Риядом? Не приведет ли приближение хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу к еще большему росту мировых цен на нефть? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом громкого геополитического столкновения на Ближнем Востоке со всеми любителями аналитики!