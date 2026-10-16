«Это тяжело видеть»: сестра Роналду Элма Авейру недовольна отношением к ее брату

·63·Мир
«Это тяжело видеть»: сестра Роналду Элма Авейру недовольна отношением к ее брату

Ситуация вокруг капитана сборной Португалии Криштиану Роналду вызвала бурные обсуждения в футбольном мире. Согласно сообщениям, футболист, оставшийся в запасе на матч против Норвегии, покинул расположение сборной.

Данный инцидент вызвал различные мнения среди болельщиков и спортивных экспертов. Пока одни обсуждали решение игрока, другие выразили свое мнение по поводу отношения к нему.

Сестра Роналду Эльма Авейру поддержала брата и выразила недовольство отношением к нему. Она подчеркнула, что ей тяжело видеть брата в такой ситуации.

Это событие вновь вынесло на повестку дня вопросы о роли знаменитого футболиста в сборной, решениях тренера и отношении к нему.

Криштиану РоналдуСборная ПортугалииЭльма АвейруМатч против Норвегии
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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