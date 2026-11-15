Португалия крупно уступила Дании: результаты 5-го тура Лиги наций
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- В 5-м туре Лиги наций УЕФА сборная Португалии потерпела крупное поражение в своем счете 1:4 от Дании.
- В составе хозяев, действовавших без Криштиану Роналду, единственный гол забил Бернарду Силва на 90+4-й минуте, в то время как Расмус Хёйлунн оформил дубль в воротах соперника.
- Кроме того, в этом туре Швеция обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:2, а Австрия победила Ирландию 1:0.
- Обе команды получили право на участие в Лиге А.
В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА подарили болельщикам настоящие сенсации и напряженные противостояния. Один из самых громких результатов тура был зафиксирован в матче между сборными Португалии и Дании. Хозяева поля, вышедшие на игру без Роналду, на глазах у своих болельщиков неожиданно потерпели крупное поражение.
Португалия — Дания 1:4: Блестящая победа скандинавов
Сборная Португалии (12 очков, 1-е место), выступавшая без Криштиану Роналду, принимала на своем поле Данию (9 очков, 2-е место). Игра прошла по неожиданному сценарию: скандинавы поразили ворота соперника целых 4 раза.
Судьбу матча решила крайне активная игра датчан в атаке:
На 43-й минуте Хёйбьерг открыл счет с пенальти.
На 49-й и 57-й минутах Расмус Хёйлунн оформил дубль, увеличив отрыв.
На 75-й минуте Андерсен забил четвертый гол своей команды.
В составе хозяев лишь в самом конце встречи — на 90+4-й минуте Бернарду Силва сумел забить гол престижа.
Составы Португалии и Дании
Футболисты
Основной состав Португалии
Диогу Кошта, Далот, Вейга, Диаш, Саму Кошта, Витинья, Невеш (Палинья, 64), Фернандеш (Бернарду Силва, 79), Нету (Тринкау, 64), Феликс (Форбш, 64), Рамуш.
Основной состав Дании
Хермансен, Ба, Провстгор, Андерсен (Нельссон, 82), Меле, Дамсгор (Йенсен, 66), Юльманн, Хёйбьерг, Исаксен (Сков, 66), Дарами (Фрохольдт, 73), Хёйлунн (Осула, 73).
Швеция и Австрия получили путевки в Лигу А
В этом туре в других группах также прошли важные и решающие матчи:
Швеция — Босния и Герцеговина 3:2: Швеция под руководством Грэма Поттера (13 очков, 1-е место) принимала дома Боснию и в упорной борьбе одержала победу со счетом 3:2, получив путевку в Лигу А турнира. Авторами голов у шведов стали Свенссон и Дьёкереш (дубль).
Австрия — Ирландия 1:0: Австрия под руководством Ральфа Рангника (9 очков, 1-е место) победила на своем поле Ирландию благодаря единственному голу Калайджича на 78-й минуте и также вышла в Лигу А.
Результаты других встреч:
Румыния — Польша 2:1 (Чикилдэу 68, Ман 72 — Регалу 82). Польша, за которую выступал Роберт Левандовски, потерпела поражение на выезде.
Северная Ирландия — Украина 1:0 (Девлин 68). Сборная Украины минимально уступила на выезде.
Как вы считаете, насколько отсутствие Роналду повлияло на столь крупное поражение Португалии? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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