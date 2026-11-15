Португалия крупно уступила Дании: результаты 5-го тура Лиги наций

В Европе матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА подарили болельщикам настоящие сенсации и напряженные противостояния. Один из самых громких результатов тура был зафиксирован в матче между сборными Португалии и Дании. Хозяева поля, вышедшие на игру без Роналду, на глазах у своих болельщиков неожиданно потерпели крупное поражение.

Португалия — Дания 1:4: Блестящая победа скандинавов

Сборная Португалии (12 очков, 1-е место), выступавшая без Криштиану Роналду, принимала на своем поле Данию (9 очков, 2-е место). Игра прошла по неожиданному сценарию: скандинавы поразили ворота соперника целых 4 раза.

Судьбу матча решила крайне активная игра датчан в атаке: