Великая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборной

·61·Спорт
Великая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборной
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Криштиану Роналду превзошел Лионеля Месси по количеству голов и проведенных игр за национальные сборные, завершив историческую гонку на международной арене.
  • Португальский футболист забил 146 голов в 234 матчах, в то время как аргентинская звезда отметила 126 голов в 208 встречах.
  • 41-летний Роналду поставил точку в своей 23-летней карьере 5 ноября.
  • Месси завершил выступления за сборную 6 октября в матче против Бенина.

Международный этап противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси, признанного величайшим соперничеством в истории мирового футбола, официально завершен. В тот момент, когда обе звезды попрощались со своими национальными сборными, португальский бомбардир навсегда закрепил свое абсолютное превосходство над аргентинским соперником по количеству голов и матчей в истории сборных.

После того как оба гения решили прекратить защищать честь своих стран, их многолетняя историческая гонка была зафиксирована итоговыми цифрами.

Абсолютные рекорды и преимущество в 20 голов

Криштиану Роналду оформил на свое имя лучшие показатели в истории международного футбола:

  • Количество голов: 41-летний Роналду сумел забить в составе сборной Португалии в общей сложности 146 голов. Лионель Месси записал на свой счет в составе Аргентины 126 голов — Роналду опередил своего соперника с отрывом в целых 20 голов;

  • Мировой рекорд по играм: Роналду провел в национальной футболке в общей сложности 234 матча, установив неповторимый рекорд в мировом спорте. Месси же выходил на поле в форме «альбиселесте» в 208 встречах.

Как прошло прощание двух легенд?

Осень 2026 года стала для обеих легенд сезоном прощания с национальной командой:

  • Точка Роналду: Португальский бомбардир 5 ноября официально объявил об уходе из сборной, поставив точку в своей бесподобной международной карьере, длившейся 23 года. Его последним матчем в национальной команде стала встреча против Уэльса 24 сентября. Роналду продолжает свою карьеру в саудовском клубе «Ан-Наср»;

  • Бенефис Месси: Хотя Лионель Месси объявил о прощании 31 августа, свой последний официальный матч он провел 6 октября в Буэнос-Айресе против Бенина. Он красиво попрощался с командой, забив гол с пенальти и отдав две голевые передачи в победном матче со счетом 3:0.

Криштиану РоналдуЛионель МессиСборная ПортугалииСборная Аргентины
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Это тяжело видеть»: сестра Роналду Элма Авейру недовольна отношением к ее брату«Это тяжело видеть»: сестра Роналду Элма Авейру недовольна отношением к ее брату16 октября 16:53Мать Криштиану Роналду открыто заявила об обиде на то, что ее сына не ценят в ПортугалииМать Криштиану Роналду открыто заявила об обиде на то, что ее сына не ценят в Португалии9 октября 13:52Роналду заявил о согласии на возможное наказание и назвал условие для возвращения в футболку сборной ПортугалииРоналду заявил о согласии на возможное наказание и назвал условие для возвращения в футболку сборной Португалии7 октября 07:15Роналду вернулся в «Ан-Наср»: судьба в сборной пока остается неяснойРоналду вернулся в «Ан-Наср»: судьба в сборной пока остается неясной6 октября 06:37Пирс Морган назвал Жорже Жезуша португальским тен ХагомПирс Морган назвал Жорже Жезуша португальским тен Хагом5 октября 19:55Роналдунинг 7-рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқдаРоналдунинг 7-рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда3 октября 16:08
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»