Великая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборной

Международный этап противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси, признанного величайшим соперничеством в истории мирового футбола, официально завершен. В тот момент, когда обе звезды попрощались со своими национальными сборными, португальский бомбардир навсегда закрепил свое абсолютное превосходство над аргентинским соперником по количеству голов и матчей в истории сборных.

После того как оба гения решили прекратить защищать честь своих стран, их многолетняя историческая гонка была зафиксирована итоговыми цифрами.

Абсолютные рекорды и преимущество в 20 голов

Криштиану Роналду оформил на свое имя лучшие показатели в истории международного футбола:

Количество голов: 41-летний Роналду сумел забить в составе сборной Португалии в общей сложности 146 голов . Лионель Месси записал на свой счет в составе Аргентины 126 голов — Роналду опередил своего соперника с отрывом в целых 20 голов ;

Мировой рекорд по играм: Роналду провел в национальной футболке в общей сложности 234 матча, установив неповторимый рекорд в мировом спорте. Месси же выходил на поле в форме «альбиселесте» в 208 встречах.

Как прошло прощание двух легенд?

Осень 2026 года стала для обеих легенд сезоном прощания с национальной командой: