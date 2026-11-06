Великая дуэль в истории: Роналду обошел Месси по рекордам в национальной сборной
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- Криштиану Роналду превзошел Лионеля Месси по количеству голов и проведенных игр за национальные сборные, завершив историческую гонку на международной арене.
- Португальский футболист забил 146 голов в 234 матчах, в то время как аргентинская звезда отметила 126 голов в 208 встречах.
- 41-летний Роналду поставил точку в своей 23-летней карьере 5 ноября.
- Месси завершил выступления за сборную 6 октября в матче против Бенина.
Международный этап противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси, признанного величайшим соперничеством в истории мирового футбола, официально завершен. В тот момент, когда обе звезды попрощались со своими национальными сборными, португальский бомбардир навсегда закрепил свое абсолютное превосходство над аргентинским соперником по количеству голов и матчей в истории сборных.
После того как оба гения решили прекратить защищать честь своих стран, их многолетняя историческая гонка была зафиксирована итоговыми цифрами.
Абсолютные рекорды и преимущество в 20 голов
Криштиану Роналду оформил на свое имя лучшие показатели в истории международного футбола:
Количество голов: 41-летний Роналду сумел забить в составе сборной Португалии в общей сложности 146 голов. Лионель Месси записал на свой счет в составе Аргентины 126 голов — Роналду опередил своего соперника с отрывом в целых 20 голов;
Мировой рекорд по играм: Роналду провел в национальной футболке в общей сложности 234 матча, установив неповторимый рекорд в мировом спорте. Месси же выходил на поле в форме «альбиселесте» в 208 встречах.
Как прошло прощание двух легенд?
Осень 2026 года стала для обеих легенд сезоном прощания с национальной командой:
Точка Роналду: Португальский бомбардир 5 ноября официально объявил об уходе из сборной, поставив точку в своей бесподобной международной карьере, длившейся 23 года. Его последним матчем в национальной команде стала встреча против Уэльса 24 сентября. Роналду продолжает свою карьеру в саудовском клубе «Ан-Наср»;
Бенефис Месси: Хотя Лионель Месси объявил о прощании 31 августа, свой последний официальный матч он провел 6 октября в Буэнос-Айресе против Бенина. Он красиво попрощался с командой, забив гол с пенальти и отдав две голевые передачи в победном матче со счетом 3:0.
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