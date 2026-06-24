Сестра Роналду резко ответила хейтерам

Элма Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, обратилась к тем, кто критиковал футболиста после матча против Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026.

В игре, завершившейся победой Португалии со счетом 5:0, 41-летний Роналду дважды поразил ворота Узбекистана, оформив дубль.

Элма Авейру на своей странице в социальных сетях резко ответила критикам, которые утверждали, что её брат слишком состарился и больше не приносит пользы своей команде на поле.

«Где теперь те болтуны, которые говорили, что он состарился и бесполезен на поле? Криштиану заставил этих болтунов замолчать», — написала Авейру.

Роналду в матче против Узбекистана вновь продемонстрировал свой высочайший уровень. Он внес огромный вклад в разгромную победу своей команды и был признан лучшим игроком встречи.

Португальская звезда доказал, что, несмотря на возраст, способен играть решающую роль на мундиале. Его дубль вызвал бурные обсуждения среди болельщиков и футбольных экспертов.

После второго тура сборная Португалии занимает второе место в группе «К», имея в активе четыре очка.

В заключительном туре группового этапа Португалия проведет матч против сборной Колумбии 28 июня.

Сборная Узбекистана в этот же день сразится с Демократической Республикой Конго за третье место.