В Казахстане зарегистрировалась новая американская компания по добыче редких металлов

·6·Мир
В Казахстане зарегистрировалась новая американская компания по добыче редких металлов

На фоне растущего глобального интереса к запасам стратегического сырья Центральной Азии американские компании активно расширяют свое присутствие в горно-добывающем и геологическом секторах Казахстана. По сообщению информационного агентства «Фергана», в Казахстане официально зарегистрировано очередное крупное частное предприятие из США, специализирующееся на поиске и переработке редких земель и критических минералов.

Этот шаг является очередным важным практическим этапом, направленным на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Астаной в сфере стратегического сырья.

Регистрация в МФЦА: Единый акционер базируется в Нью-Йорке

Детали данного соглашения, оформленного на международной финансовой площадке, заключаются в следующем:

  • Центр и дата регистрации: Новое частное предприятие было официально учреждено 16 октября в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА);

  • Название компании: Предприятие будет функционировать под наименованием Кендала Критикал Минералс Лтд.;

  • Основной учредитель: Единственным акционером новой компании стала американская корпорация КазАмерикан Критикал Минералс, Инк. со штаб-квартирой в Нью-Йорке;

  • Первоначальный уставный капитал: Согласно документам, первоначальный уставный капитал компании символически указан в размере 1 тысячи долларов США.

Какие направления будут охвачены?

Цели и виды деятельности, указанные в документах МФЦА, носят комплексный характер:

  • Геологоразведка и добыча: Геологический поиск и добыча редких и критических ресурсов на территории Казахстана;

  • Глубокая переработка: Проведение глубокой промышленной переработки стратегических металлов и редких земель вместо их оставления в виде сырья;

  • Оптовая торговля и экспорт: Налаживание оптовой торговли переработанными критическими минералами и их поставка на международные рынки.

Почему редкие земли так ценны?

В современной глобальной технологической гонке редкоземельные элементы являются абсолютным стратегическим сырьем:

  • Высокотехнологичные цепочки: Без лития, титана, урана, кобальта и других редких металлов невозможно производство микрочипов, аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и продукции оборонной промышленности;

  • Снижение зависимости от Китая: США и западные страны стремятся укрепить прямые связи с запасами Центральной Азии, в частности Казахстана, с целью уменьшения монополии Китая в этой сфере.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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