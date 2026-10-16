В Казахстане зарегистрировалась новая американская компания по добыче редких металлов
На фоне растущего глобального интереса к запасам стратегического сырья Центральной Азии американские компании активно расширяют свое присутствие в горно-добывающем и геологическом секторах Казахстана. По сообщению информационного агентства «Фергана», в Казахстане официально зарегистрировано очередное крупное частное предприятие из США, специализирующееся на поиске и переработке редких земель и критических минералов.
Этот шаг является очередным важным практическим этапом, направленным на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Астаной в сфере стратегического сырья.
Регистрация в МФЦА: Единый акционер базируется в Нью-Йорке
Детали данного соглашения, оформленного на международной финансовой площадке, заключаются в следующем:
Центр и дата регистрации: Новое частное предприятие было официально учреждено 16 октября в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА);
Название компании: Предприятие будет функционировать под наименованием Кендала Критикал Минералс Лтд.;
Основной учредитель: Единственным акционером новой компании стала американская корпорация КазАмерикан Критикал Минералс, Инк. со штаб-квартирой в Нью-Йорке;
Первоначальный уставный капитал: Согласно документам, первоначальный уставный капитал компании символически указан в размере 1 тысячи долларов США.
Какие направления будут охвачены?
Цели и виды деятельности, указанные в документах МФЦА, носят комплексный характер:
Геологоразведка и добыча: Геологический поиск и добыча редких и критических ресурсов на территории Казахстана;
Глубокая переработка: Проведение глубокой промышленной переработки стратегических металлов и редких земель вместо их оставления в виде сырья;
Оптовая торговля и экспорт: Налаживание оптовой торговли переработанными критическими минералами и их поставка на международные рынки.
Почему редкие земли так ценны?
В современной глобальной технологической гонке редкоземельные элементы являются абсолютным стратегическим сырьем:
Высокотехнологичные цепочки: Без лития, титана, урана, кобальта и других редких металлов невозможно производство микрочипов, аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и продукции оборонной промышленности;
Снижение зависимости от Китая: США и западные страны стремятся укрепить прямые связи с запасами Центральной Азии, в частности Казахстана, с целью уменьшения монополии Китая в этой сфере.
Комментарии 0
…