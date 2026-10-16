В Казахстане зарегистрировалась новая американская компания по добыче редких металлов

На фоне растущего глобального интереса к запасам стратегического сырья Центральной Азии американские компании активно расширяют свое присутствие в горно-добывающем и геологическом секторах Казахстана. По сообщению информационного агентства «Фергана», в Казахстане официально зарегистрировано очередное крупное частное предприятие из США, специализирующееся на поиске и переработке редких земель и критических минералов.

Этот шаг является очередным важным практическим этапом, направленным на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Астаной в сфере стратегического сырья.

Регистрация в МФЦА: Единый акционер базируется в Нью-Йорке

Детали данного соглашения, оформленного на международной финансовой площадке, заключаются в следующем:

Центр и дата регистрации: Новое частное предприятие было официально учреждено 16 октября в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА);

Название компании: Предприятие будет функционировать под наименованием Кендала Критикал Минералс Лтд. ;

Основной учредитель: Единственным акционером новой компании стала американская корпорация КазАмерикан Критикал Минералс, Инк. со штаб-квартирой в Нью-Йорке;

Первоначальный уставный капитал: Согласно документам, первоначальный уставный капитал компании символически указан в размере 1 тысячи долларов США.

Какие направления будут охвачены?

Цели и виды деятельности, указанные в документах МФЦА, носят комплексный характер:

Геологоразведка и добыча: Геологический поиск и добыча редких и критических ресурсов на территории Казахстана;

Глубокая переработка: Проведение глубокой промышленной переработки стратегических металлов и редких земель вместо их оставления в виде сырья;

Оптовая торговля и экспорт: Налаживание оптовой торговли переработанными критическими минералами и их поставка на международные рынки.

Почему редкие земли так ценны?

В современной глобальной технологической гонке редкоземельные элементы являются абсолютным стратегическим сырьем: