Впервые в естественных цветах показали, как выглядит утро на Марсе

© NASA / ДжПЛ-Калтеч

Знаменитый марсоход Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представил очередные уникальные научные снимки с Красной планеты. Аппарату удалось сфотографировать в лучах утреннего солнца необычные горные породы — ярданги, отполированные за тысячи лет ветровой эрозией.

Обычно отправляемые на Землю марсианские снимки адаптируются под человеческий глаз, при этом корректируется баланс белого. Однако на этот раз панорама, собранная из шести кадров, была опубликована без какой-либо цветовой обработки в своем первозданном виде, что позволило любителям космоса своими глазами увидеть утро на Красной планете.

Утренняя панорама и 4982-й «сол»: как было получено изображение?

Очередной важный визуальный результат в ходе миссии Curiosity обладает несколькими особенностями:

Гармония естественных цветов: В передней части панорамы выделяются более холодные синеватые оттенки, в то время как скалы ярдангов на краю горизонта освещены яркими утренними лучами;

Мастерство камеры Масткам: Снимки были сделаны с помощью основной камеры Масткам на 4982-й марсианский день миссии (сутки на Марсе называются «сол») и соединены специалистами на Земле в единую панораму;

Таинственный район протяженностью 16 километров: Сфотографированный пласт ярдангов простирается почти на 16 километров вдоль северо-западной части гигантской горы Шарп высотой 5 километров.

Абсолютный рекорд среди марсоходов: подъем на 1 километр

Аппарат Curiosity добился исторических результатов не только в получении снимков, но и в техническом передвижении:

Историческая высота: Марсоход поднимается по склонам горы Шарп с 2014 года, и недавно его подъем по вертикальной высоте ровно достиг 1 километра (1000 метров) ;

Марсианский рекорд: Этот результат вошел в историю как рекордный показатель вертикального подъема среди всех марсоходов, когда-либо отправленных человечеством на Красную планету.

Потоки воды миллиард лет назад и планы на 2027 год

Каждый слой горы Шарп напоминает «страницы книги», раскрывающие геологическое прошлое Марса:

Озера и высохшая вода: Изучая слои, ученые доказали, что миллиарды лет назад здесь существовали пресноводные озера и речные потоки. Со временем вода высохла, оставив после себя толстые слои соляных минералов;

Архитектура ветров: После того как накопление новых отложений прекратилось, непрерывно дующие сильные марсианские ветры разрушили мягкие породы, сформировав тот облик таинственных ярдангов, который мы видим сегодня;

Будущий пункт назначения: В настоящее время Curiosity, проводящий второй год своей пятой расширенной миссии, продвигается по территориям, богатым сульфатными и карбонатными минералами. Ученые ожидает, что в 2027 году марсоход напрямую доберется до подножия ярдангов и с помощью роборуки проведет детальный анализ состава камней.

Подобные исследования на поверхности Марса служат бесценным фундаментом для будущих первых пилотируемых полетов человечества на эту таинственную планету.