Находка века в Германии: обнаружено 934 серебряные монеты эпохи Адриана

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Находка века в Германии: обнаружено 934 серебряные монеты эпохи Адриана

На обычном пахотном поле близ немецкого города Весселинг была сделана одна из самых громких и уникальных археологических находок в истории. Местный житель Оливер Ридль с помощью металлоискателя обнаружил в общей сложности 934 древнеримских серебряных денария общим весом 3,1 килограмма.

Об этом сообщают местные СМИ Германии и Управление по охране археологического наследия Рейнской региональной ассоциации (LVR-ABR). Из-за сельскохозяйственных работ на поле оригинальный сосуд с кладом был поврежден, а монеты разбросаны; поэтому специалисты извлекли оставшуюся часть вместе с земляным блоком и исследовали ее с помощью рентгена в реставрационной мастерской Рейнского краеведческого музея в Бонне.

Лабораторные анализы выявили осколки глиняного кувшина и остатки соломы — это подтверждает, что данные денарии были спрятаны именно в обложенном соломой кувшине. По мнению специалистов, самая поздняя монета в кладе относится к 124–125 годам нашей эры, то есть ко времени правления императора Адриана. Это было официально признано не только крупнейшим кладом монет эпохи Адриана в истории Германии, но и пятой по величине находкой этого периода в мировом масштабе.

Итак, почему 934 серебряные монеты были зарыты в поле, кому принадлежали богатства эпохи Флавиев и Адриана и какие новые факты привносят эти артефакты в историю Римской империи?

«934 серебряные монеты, глиняный кувшин и эпоха Адриана»: 5 ключевых аспектов находки в Весселинге

Самые важные факты об открытии Оливера Ридля и выводах экспертов:

  • Серебряный клад весом 3,1 кг: Уникальное сокровище, состоящее в общей сложности из 934 римских денариев, было успешно извлечено с поля;

  • Рентген и тайна глиняного сосуда: Исследования в музее доказали, что монеты были спрятаны внутри глиняного кувшина со специальной соломенной подстилкой;

  • Эпоха Флавиев и Адриана: Большинство монет было отчеканено в 69–96 годах нашей эры (династия Флавиев), а последняя относится к 124/125 году нашей эры (эпоха императора Адриана);

  • Абсолютный рекорд в Германии: Комплекс римских монет такого крупного объема и периода до сих пор никогда не находили на территории страны;

  • В ТОП-5 по всему миру: Эта находка признана пятым по величине кладом данного периода на нашей планете.

Классификация клада Весселинга: таблица периода монет и технических параметров

Исторические и научные характеристики извлеченных артефактов:

Параметры и критерии

Официальные данные и показатели находки

Общее количество и вес монет

934 серебряных денария, вес 3,1 кг

Место и лицо, обнаружившее находку

Поле близ города Весселинг / Оливер Ридль (искатель)

Период основной части

69–96 годы нашей эры (эпоха династии Флавиев)

Дата самой последней монеты

124/125 годы нашей эры (правление императора Адриана)

Состояние сохранности и исследования

Извлечено земляным блоком, рентгенографировано, передано на реставрацию

Международный и национальный статус

1-е место в Германии, 5-й по величине клад в мире

Историческая и археологическая экспертиза: Почему этот клад имеет бесценное значение?

Выводы археологов, нумизматов и экспертов по истории Рима:

  • «Сбережения богатого римлянина»: 934 серебряных денария в свое время составляли огромное богатство, равное жалованию солдата римского легиона за несколько лет; возможно, высокопоставленный офицер или торговец накопил эти средства около 100-х годов нашей эры и из-за угрозы спрятал их в земле в кувшине с соломой;

  • Военная жизнь на границе Германии: Берега Рейна были северным рубежом (лимесом), где Римская империя сталкивалась с германскими племенами; эти монеты показывают, насколько высоким был уровень торговли и денежного обращения в приграничных регионах в ту эпоху;

  • Сохранение в качестве культурного наследия: То, что Оливер Ридль не стал скрывать находку в личных интересах, а передал ее в государственную инспекцию, позволило сохранить уникальные данные для науки; все монеты будут полностью отреставрированы и выставлены в музейной экспозиции.

Этот серебряный клад из Весселинга открыл новую страницу мощи Древнего Рима, торговых отношений и тысячелетней истории, сокрытой в немецкой земле.

Как вы думаете, что случилось с древним владельцем, закопавшим 934 серебряные монеты в землю — погиб ли он в военном столкновении или не смог вернуться за своим кладом? Как вы лично оцениваете обнаружение таких артефактов, тысячелетиями лежавших на обычном поле? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой интересной статьей, посвященной истории Древнего Рима, со всеми близкими!

ВесселингОливер Ридльэпоха Адрианаримские серебряные денарии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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