От Персидского залива до Израиля: какие гигантские объекты оказались в списке новых целей Ирана?

В случае возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке Иран представил обширный список объектов стратегической инфраструктуры, которые могут стать целями для ответных ударов. Наряду с военными базами США в регионе, были определены цели, направленные на вывод из строя сетей транспорта, энергетики, водоснабжения, глобальной связи и торговли.

На обнародованной специальной инфографике под названием «Цели часа икс» (Zero Hour Target) на отдельную карту нанесены крупнейшие нефтехимические промышленные комплексы Израиля и арабских государств. Эксперты предупреждают, что поражение этих объектов приведет к беспрецедентному гуманитарному и экономическому кризису во всем регионе.

Стратегия полной парализации: транспорт, вода и цифровая связь

Озвученные Ираном цели охватывают семь жизненно важных сфер:

Транспортные и логистические артерии: стратегические мосты, железнодорожные узлы, международные аэропорты и морские порты;

Связь и высокие технологии: проходящие по дну Персидского залива межконтинентальные подводные интернет-кабели, а также технологические компании и компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ);

Энергетика и снабжение питьевой водой: гигантские заводы по опреснению морской воды, крупные электростанции и нефтехимические предприятия;

Сектор торговли и туризма: сети международных отелей и крупнейшие торговые центры.

«Zero Hour Target»: промышленные гиганты на карте

На карте четко обозначены основные нефтехимические и удобрительные предприятия Израиля и соседних арабских стран:

Израиль: предприятия Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd и Haifa Group в Хайфе и прибрежных районах;

Саудовская Аравия: промышленные комплексы мирового уровня SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh и SHARQ;

Объединенные Арабские Эмираты: национальная нефтяная компания ADNOC, химические предприятия Borouge и Fertiglobe;

Катар: гиганты по переработке газохимических запасов QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO и QAFAC;

Кувейт, Бахрейн и Иордания: кувейтские компании PIC, EQUATE и Kuwait Aromatics; комплекс GPIC в Бахрейне; Arab Potash Company (APC), считающаяся основным химическим предприятием Иордании.

Вероятные последствия военного столкновения