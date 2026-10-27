От Персидского залива до Израиля: какие гигантские объекты оказались в списке новых целей Ирана?

·2·Мир
От Персидского залива до Израиля: какие гигантские объекты оказались в списке новых целей Ирана?

В случае возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке Иран представил обширный список объектов стратегической инфраструктуры, которые могут стать целями для ответных ударов. Наряду с военными базами США в регионе, были определены цели, направленные на вывод из строя сетей транспорта, энергетики, водоснабжения, глобальной связи и торговли.

На обнародованной специальной инфографике под названием «Цели часа икс» (Zero Hour Target) на отдельную карту нанесены крупнейшие нефтехимические промышленные комплексы Израиля и арабских государств. Эксперты предупреждают, что поражение этих объектов приведет к беспрецедентному гуманитарному и экономическому кризису во всем регионе.

Стратегия полной парализации: транспорт, вода и цифровая связь

Озвученные Ираном цели охватывают семь жизненно важных сфер:

  • Транспортные и логистические артерии: стратегические мосты, железнодорожные узлы, международные аэропорты и морские порты;

  • Связь и высокие технологии: проходящие по дну Персидского залива межконтинентальные подводные интернет-кабели, а также технологические компании и компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ);

  • Энергетика и снабжение питьевой водой: гигантские заводы по опреснению морской воды, крупные электростанции и нефтехимические предприятия;

  • Сектор торговли и туризма: сети международных отелей и крупнейшие торговые центры.

«Zero Hour Target»: промышленные гиганты на карте

На карте четко обозначены основные нефтехимические и удобрительные предприятия Израиля и соседних арабских стран:

  • Израиль: предприятия Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd и Haifa Group в Хайфе и прибрежных районах;

  • Саудовская Аравия: промышленные комплексы мирового уровня SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh и SHARQ;

  • Объединенные Арабские Эмираты: национальная нефтяная компания ADNOC, химические предприятия Borouge и Fertiglobe;

  • Катар: гиганты по переработке газохимических запасов QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO и QAFAC;

  • Кувейт, Бахрейн и Иордания: кувейтские компании PIC, EQUATE и Kuwait Aromatics; комплекс GPIC в Бахрейне; Arab Potash Company (APC), считающаяся основным химическим предприятием Иордании.

От Персидского залива до Израиля: какие гигантские объекты оказались в списке новых целей Ирана?

Вероятные последствия военного столкновения

Направление

Целевые объекты

Риски и вероятные последствия

Нефтехимическая промышленность

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Резкий рост цен на топливо и минеральные удобрения на мировом рынке

Вода и энергетика

Опреснительные заводы, электростанции

Дефицит питьевой воды и массовые блэкауты в странах Залива

Связь и интернет

Подводные кабели Персидского залива, IT-центры

Нарушение международной финансовой системы и интернет-трафика

Логистика

Международные порты, аэропорты, мосты

Остановка международного морского сообщения и торговли по всему региону

ИранБлижний ВостокZero Hour Targetнефтехимическая промышленность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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