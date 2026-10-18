Блокада Ормузского пролива и удар по банковскому рынку: акции гигантов США «рухнули»

Напряженная геополитическая ситуация вокруг Ормузского пролива, являющегося важнейшей нефтяной артерией мира, и блокировка грузоперевозок нанесли тяжелый удар по мировому рынку. По данным авторитетного Bloomberg агентства, инфляция, возникшая вследствие скачка цен на топливо, спровоцировала мощный кризис в банковском секторе США.

Крупные финансовые институты столкнулись с неожиданными финансовыми потерями — Bank of America, Стате Стрит и Китигруп акции таких банковских гигантов за несколько дней обвалились на двузначные показатели.

Энергетический кризис и повышение ставки ФРС до 4 процентов

Проблемы в финансовой цепочке ускорились из-за геополитического противостояния:

Резкое подорожание энергоносителей: Закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту цен на нефть и газ на мировом рынке, что усилило прямое инфляционное давление на экономику США;

Решение Федеральной резервной системы: С целью сдерживания растущих темпов инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США незамедлительно до 4 процентов повысила базовую ставку;

Тройной удар: Сохранение высоких процентных ставок замедлило экономический рост и резко увеличило убытки коммерческих банков по возврату кредитов. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что эти факторы в совокупности оказывают сильное давление на банковскую систему.

Потери банковских гигантов США: цифры и факты

По итогам биржевых торгов самые влиятельные банки Америки потеряли значительную часть своей капитализации:

Bank of America акции упали на целых 18 процентов обвалились;

Стате Стрит стоимость ценных бумаг 14 процентов снизилась;

Китигруп активы же 10 процентов подешевели.

Самое длительное падение за последние 18 лет

Банковская система США переживает одно из самых серьезных испытаний за последние двадцать лет:

Обвал индекса КБВ: Отражающий состояние 24 крупнейших банков США индекс КБВ непрерывно падает уже шесть недель подряд;

18-летний антирекорд: Это официально зафиксировано как самая длительная серия падений после мирового финансового кризиса 2008 года;

На 13 процентов ниже августовского пика: По сравнению с максимальными показателями, наблюдавшимися в августе прошлого года, данный индекс в общей сложности снизился почти на 13 процентов снизился.

Если напряженность в Ормузском проливе не будет устранена, дефицит нефти и высокие процентные ставки могут сохранить долгосрочную нестабильность не только в банковской системе США, но и на всех мировых биржах.