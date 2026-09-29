Согласился ли Иран на важное условие? СМИ распространили сообщение

Появилась информация о том, что Иран согласился остановить процесс обогащения урана в обмен на смягчение санкций. Об этом сообщил телеканал Ал Хадат со ссылкой на свои источники. Однако позже иранский телеканал Пресс ТВ, ссылаясь на источник в правительстве страны, опроверг эти сведения.

Сообщается, что посредники, участвующие в организации непрямых переговоров между США и Ираном, потребовали от Тегерана определенных уступок по его ядерной программе. Они пытались содействовать достижению соглашения между сторонами.

В то же время источник Пресс ТВ заявил, что Иран в настоящее время не ведет переговоров по своей ядерной программе. По его словам, позиция Тегерана по этому вопросу не изменилась, и сообщение, распространенное Ал Хадат, не соответствует действительности. Опровержение со стороны официального иранского источника также указывает на то, что информация пока не подтверждена.

Для справки, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи еще до распространения этих сообщений заявлял, что единственным выходом из сложившегося тупика в отношениях с США являются переговоры. В последние дни также сообщалось, что представители США и Ирана провели отдельные консультации через посредников.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о возможности проведения новых переговоров с Ираном. По его словам, Тегеран заинтересован в соглашении, однако условия, предлагаемые иранской стороной, не устраивают Вашингтон. Ранее Трамп отклонил предложение Ирана, направленное на возобновление работы Ормузского пролива и возобновление мирных переговоров, но позже допустил возможность проведения новых переговоров.

Напомним, ранее Те Валл Стрит Джурнал со ссылкой на официальных лиц США писала, что Трамп отклонил мирное предложение Ирана, которое предусматривало возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение боевых действий в регионе в течение семи дней. Согласно предложению иранской стороны, Ормузский пролив должен был быть вновь открыт в течение семи дней, а ядерные переговоры возобновлены при условии, что США смягчат санкции, отменят морскую блокаду и прекратят огонь.

Пока информация о том, что Иран согласился остановить обогащение урана, официально не подтверждена. Напротив, иранский источник открыто опроверг это сообщение.