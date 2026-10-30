Саудовская Аравия сбила дрон хуситов недалеко от Мекки

30 октября на территории Саудовской Аравии, в окрестностях города Мекка, был перехвачен дрон, который, как утверждается, был запущен хуситами из Йемена. Силы противовоздушной обороны коалиции под руководством страны сообщили об обнаружении и уничтожении беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Представитель коалиции, генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что дрон был перехвачен в районе города Мекка. Однако он не уточнил, на какую именно цель был направлен аппарат.

Военный представитель хуситов Яхья Сари опроверг информацию о нападении на Мекку или территорию Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что военные операции группировки направлены на нефтяные объекты и военные базы Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и ранее заявляла о перехвате ракет и дронов, направленных в сторону Мекки и Медины. Хуситы же неоднократно отрицали обвинения в том, что они нацеливаются на священные города.

Кроме того, 29 октября в Ормузском проливе было совершено нападение на танкер с использованием взрывных устройств. По данным Управления морских торговых операций Великобритании (УКМТО), лица на небольшой лодке закрепили два взрывных устройства на надводной части танкера. В результате последующих взрывов в машинном отделении судна возник пожар, и танкер временно потерял ход.

Позже пожар был потушен, и танкер продолжил свой путь. Члены экипажа не пострадали, ущерба морской среде не нанесено. Кто стоит за этим нападением, пока не установлено.