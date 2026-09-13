Иран выдвинул США 7 жестких условий — ультиматум, потрясший мировой нефтяной рынок

Ситуация вокруг Ормузского пролива, являющегося главной артерией мировой энергетики и нефтяной торговли, достигла критической точки. По сообщению иранского информационного агентства «Тасним», официальный Тегеран передал США через посредников ультиматум из семи жестких условий для открытия пролива. Было твердо заявлено, что до тех пор, пока эти требования, одобренные высшими органами Исламской Республики Иран, не будут полностью выполнены Вашингтоном, Ормузский пролив останется полностью закрытым для судоходства. Было подчеркнуто, что даже договоренности между Ираном и Оманом не означают открытия пролива, и будущее этого водного пути теперь зависит исключительно от шагов Белого дома. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о жестких карательных мерах против любых танкеров и торговых судов, нарушающих ограничения. Итак, чего требует Иран от США, какой удар нанесет закрытие пролива по мировой экономике и каким может быть вероятный ответ Вашингтона?

«Нет пути, пока не выполнены семь условий!»: требования Ирана к США

Информация, опубликованная со ссылкой на источник в агентстве «Тасним», раскрыла бескомпромиссность позиции Тегерана:

Ультиматум, переданный через посредников: Иран передал администрации США список из семи специальных условий для открытия пролива;

Решение на высшем уровне: Подчеркивается, что эти условия одобрены высшим руководством Исламской Республики Иран и пролив не будет открыт до их безоговорочного выполнения;

Соглашение с Оманом — не решение: Источник пояснил, что любое дипломатическое соглашение, заключенное между Ираном и Оманом, не означает автоматического открытия Ормузского пролива;

Демонстрация полного суверенитета: Даже если пролив будет открыт в будущем, это будет сделано исключительно как мера по укреплению абсолютного суверенитета Тегерана над этим водным путем — решение полностью зависит от действий Вашингтона.

Ограничения КСИР: морские и страховые санкции против судов

Ситуация к востоку от Ормузского пролива взята под военный контроль, и КСИР объявил о жестких мерах:

Запретная морская зона: Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Мохеби заявил, что Иран объявил районы к востоку от Ормузского пролива запретной зоной для судоходства;

Санкции против нарушителей: Любое торговое или грузовое судно, которое попытается пройти через этот район, игнорируя установленный запрет, будет подвергнуто суровому наказанию;

Лишение услуг: Судам, нарушившим ограничения, будет полностью прекращено оказание морских, страховых и логистических вспомогательных услуг, что может парализовать международные морские перевозки.

Блокада Ормузского пролива: мировой нефтяной рынок на краю пропасти?

Напряженность вокруг этого стратегического водного пути грозит перекроить глобальную энергетическую карту:

Главная артерия мировой нефти: Около 20 процентов всей сырой нефти, транспортируемой морским путем на планете, вывозится из Персидского залива именно через узкий Ормузский пролив;

Вероятность ценового взрыва: Полное закрытие пролива может привести к резкому скачку цен на рынках нефти и газа, волне инфляции и крупному энергетическому кризису в промышленности Европы и Азии;

Угроза военного столкновения: Вероятные попытки применения силы со стороны США и их союзников для обеспечения свободы судоходства создают риск разжигания крупного военного конфликта в Персидском заливе.

Этот геополитический вызов, брошенный Тегераном США, поставил Белый дом перед серьезным выбором. Будет ли выбран путь переговоров и компромиссов или Ближний Восток будет втянут в новый масштабный конфликт — на этот вопрос прольют свет дипломатические ответы в ближайшие дни.

Как вы думаете, согласится ли США на 7 условий Ирана по открытию Ормузского пролива, или ситуация может дойти до применения военной силы? Как вы считаете, как закрытие Ормузского пролива повлияет на мировые цены на нефть и экономику Узбекистана? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим горячим геополитическим анализом, решающим судьбу мировой энергетики, со всеми своими друзьями!