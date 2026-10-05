Иран ожидает выполнения семи условий от США для открытия Ормузского пролива

·10·Мир
Иран ожидает выполнения семи условий от США для открытия Ормузского пролива

Иран заявил, что не откроет Ормузский пролив полностью до тех пор, пока не будут выполнены семь согласованных с США условий. Об этом 4 октября заявил спикер парламента Ирана и главный переговорщик страны с США Мохаммад Багер Галибаф. Об этом передает агентство Reuters.

По словам Галибафа, Тегеран в рамках Генеральной Ассамблеи ООН предложил семидневный план по открытию Ормузского пролива. Согласно ему, если указанные условия будут выполнены, водный путь откроется, и обычное движение судов может быть восстановлено в течение семи дней. США ответили на это предложение при посредничестве Катара.

Спикер иранского парламента подчеркнул, что позиция страны тверда. По его словам, Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены семь условий, определенных в июньском временном соглашении и сформированных на основе «Исламабадского меморандума».

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сообщил, что ответ Вашингтона был передан Тегерану через посредников. Он отметил, что в предложениях США прежние позиции, в частности вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, остаются на первом месте.

Тегеран же заявляет, что на нынешнем этапе основное внимание уделяет восстановлению безопасности в Ормузском проливе и нормализации судоходства. Иранская сторона требует от США предпринять конкретные шаги для открытия водного пути.

В мирное время через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Поэтому его открытие или сохранение в закрытом состоянии может повлиять на мировой энергетический рынок.

Ормузский проливИсламабадский меморандумспикер парламента Ирана Мохаммад Багер ГалибафКатар
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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