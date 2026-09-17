С мобильной GeForce RTX 5090 сняли ограничение мощности

Очередной интересный эксперимент в мире технологий вывел возможности портативных компьютеров на новый уровень. Согласно данным иксбт.ком, одному из энтузиастов удалось снять ограничение мощности мобильного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090, в результате чего энергопотребление устройства увеличилось со 175 Вт до 250 Вт. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта необычная модификация была протестирована на игровом ноутбуке КсМГ Нео 16 2025 года выпуска на ЁуТубе-канале ГизмоСлипТеч. По словам автора эксперимента, специальное программное обеспечение было создано энтузиастом по прозвищу ПРЭМО с помощью инструментов AI и вайб-кодинга. На данный момент эта программа и подробные инструкции по её установке не были опубликованы в открытом доступе.

Значительный прирост производительности

После снятия лимита мощности показатели видеокарты резко улучшились. В тесте 3ДМарк Стил Номад версия RTX 5090 Лаптоп набрала на 41,6% больше баллов по сравнению со стандартной 175-ваттной версией. Это очень высокий результат для ноутбуков.

В реальных видеоиграх также наблюдался заметный рост, хотя результаты были не такими высокими, как в синтетических тестах. В частности, производительность в игре Блак Мйт: Вуконг на настройках Кинематик выросла на 23,33%, в Кйберпунк 2077 в режиме Ultra с включенной трассировкой лучей (рай тракинг) — на 23,89%, а в проекте Те Витчер 3 — почти на 30%.

Система охлаждения и скрытые риски

Для предотвращения перегрева GeForce RTX 5090, потребляющей 250 Вт, использовалась специальная внешняя система жидкостного охлаждения КсМГ Oasis, совместимая с ноутбуком КсМГ Нео 16. Именно эта внешняя система помогла удержать высокую температуру под контролем.

Однако специалисты предупреждают, что подобные эксперименты могут представлять серьезную опасность. Система электропитания ноутбука, ВРМ, дроссели и линии питания изначально рассчитаны на определенное энергопотребление. Длительная работа видеокарты в режиме 250 Вт может привести к перегреву и выходу из строя всего устройства.