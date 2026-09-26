В Коканде кусок торта жениха продали за 4000 долларов: цена на аукционе удивила всех

·1·Общество
В Коканде кусок торта жениха продали за 4000 долларов: цена на аукционе удивила всех

В социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлено, как на одной из свадеб в городе Коканд кусок торта жениха был продан за 4000 долларов. Самое интересное, что торт купили друзья жениха через своеобразный «аукцион».

На видео ведущий поднимает кусок торта и выставляет его на аукцион. После этого друзья жениха начинают предлагать свои цены.

Сначала предложили 2450 долларов, затем 2500 и 3000 долларов. В итоге цена поднялась до 4000 долларов.

Таким образом, обычный кусок торта стал одним из самых дорогих «призов» на свадьбе.

Необычная торговля на видео стала неожиданностью для многих. Некоторые восприняли это как свадебную шутку и развлекательную традицию между друзьями, другие же были удивлены тем, что за обычный кусок торта была предложена такая крупная сумма.

КокандЖенихАукцион тортов4000 долларовСвадебные традиции
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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