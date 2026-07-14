Очередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питания

·2·Технологии
Очередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питания

Продолжаются неприятные инциденты, связанные с NVIDIA GeForce RTX 5090, одной из самых мощных видеокарт в мире. Один из пользователей Reddit сообщил, что его дорогостоящее устройство внезапно вышло из строя, что сопровождалось громким треском и дымом. Этот случай вызывает большой интерес в технологическом сообществе, так как на этот раз причина неисправности не связана с оплавлением разъема питания 12ВХПВР, как в предыдущих случаях. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

По словам пользователя под ником КуррентлйПупинг, инцидент произошел через несколько минут после запуска игры Ассассин'с Крид Блак Флаг Ресйнкед. Из корпуса компьютера послышался громкий треск, пошел дым, и система немедленно отключилась. Разборка устройства показала, что видеокарта GeForce RTX 5090 производства Зотак получила серьезные повреждения.

Неожиданная причина неисправности

Как сообщает издание иксбт.ком, на опубликованных фотографиях следы термического повреждения видны не на разъеме питания, а рядом со слотом PCIe, то есть в месте подключения видеокарты к материнской плате. Эта ситуация вызвала различные предположения среди экспертов и пользователей. Хотя окончательный вывод еще не сделан, в качестве главного виновника указываются микротрещины на печатной плате.

Известно, что видеокарты серии GeForce RTX 5090 отличаются огромными размерами и весом. Предполагается, что из-за провисания карты под собственным весом в течение года на плате появились незаметные глазу трещины. Именно этот фактор мог привести к короткому замыканию в электрической цепи и «возгоранию» устройства. Этот случай еще раз подтверждает опасения по поводу конструктивной прочности современных флагманских видеокарт.

Рекомендации для владельцев тяжелых видеокарт

Учитывая высокий спрос на высокопроизводительные графические чипы, это важное предупреждение для геймеров и дизайнеров. При установке таких тяжелых устройств, как GeForce RTX 5090, использование специальных опорных кронштейнов (суппорт бракет) для поддержания их вертикального положения становится жизненной необходимостью. В противном случае со временем деформация материнской платы или самой видеокарты неизбежна.

Этот инцидент показывает, что даже самые дорогие и современные технологии могут иметь слабые места в плане физической прочности. На данный момент компании Зотак или NVIDIA не делали официальных заявлений по этому конкретному случаю. Однако пользователям рекомендуется при сборке своих систем уделять серьезное внимание не только блоку питания, но и прочности конструкции.

NVIDIAGeForce RTX 5090ZotacТехнологииВидеокарта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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