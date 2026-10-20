Белый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция Трампа

В отношениях между США и Украиной начался период похолодания, какого не наблюдалось уже давно. Президент США Дональд Трамп в очередной раз открыто раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании идти на компромиссы для завершения войны.

В то же время глава Белого дома заявил, что может одобрить предложение о проведении трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, что изменило международную повестку дня.

«Зеленский сам не понимает, что говорит»: Столкновение Вашингтона и Киева

Трамп резко возразил на заявление Зеленского о том, что «если Вашингтон поддержит Москву, он окажется на неправильной стороне истории»:

Об упущенных возможностях: «Зеленский — это человек, который уже давно должен был урегулировать войну. Если бы он послушал меня, то гораздо раньше добился бы более выгодной сделки», — сказал Трамп.

Призыв сменить переговорщика: Напомнив о напряженной перепалке в Овальом кабинете в феврале 2025 года, американский лидер подчеркнул, что теперь пришло время сесть за стол переговоров другим людям от имени Киева: «Возможно, для Зеленского пришло время найти другого человека для ведения переговоров».

«Мы даем очень многое, а они не дают ничего»: Затронув тему поставок разведданных и помощи Украине, Трамп заявил, что объемы помощи, предоставляемой Вашингтоном, и реакция Киева на это несоразмерны.

Энергетика, спутники и факторы давления

За охлаждением отношений между Белым домом и Киевом стоят несколько важных стратегических причин:

Дизельная сделка и санкции: После телефонного разговора Трампа с Путиным было объявлено о соглашении, позволяющем России поставлять дизельное топливо на мировой рынок, а жесткий пакет санкций имени сенатора Линдси Грэма был отложен на неопределенный срок;

Запрет на удары по нефтезаводам: Вашингтон призвал Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, в то время как Киев заявляет, что энергетическое перемирие было нарушено самой Россией;

Перебои со Starlink и разведкой: Украинские официальные лица подчеркивают, что возникают трудности в военных операциях из-за задержки получения данных о ракетных ударах от США, а также замедления скорости терминалов Starlink компании SpaceX, установленных на дронах.

Трамп, Путин и Си Цзиньпин: Состоится ли трехсторонний саммит в Шэньчжэне?

По данным источников Валл Стрит Джурнал, Владимир Путин выступил с инициативой организовать отдельную встречу лидеров США, Китая и России в рамках саммита АТЭС (АПЭК), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне: