Белый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция Трампа

·79·Мир
Белый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция Трампа

В отношениях между США и Украиной начался период похолодания, какого не наблюдалось уже давно. Президент США Дональд Трамп в очередной раз открыто раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании идти на компромиссы для завершения войны.

В то же время глава Белого дома заявил, что может одобрить предложение о проведении трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, что изменило международную повестку дня.

«Зеленский сам не понимает, что говорит»: Столкновение Вашингтона и Киева

Трамп резко возразил на заявление Зеленского о том, что «если Вашингтон поддержит Москву, он окажется на неправильной стороне истории»:

  • Об упущенных возможностях: «Зеленский — это человек, который уже давно должен был урегулировать войну. Если бы он послушал меня, то гораздо раньше добился бы более выгодной сделки», — сказал Трамп.

  • Призыв сменить переговорщика: Напомнив о напряженной перепалке в Овальом кабинете в феврале 2025 года, американский лидер подчеркнул, что теперь пришло время сесть за стол переговоров другим людям от имени Киева: «Возможно, для Зеленского пришло время найти другого человека для ведения переговоров».

  • «Мы даем очень многое, а они не дают ничего»: Затронув тему поставок разведданных и помощи Украине, Трамп заявил, что объемы помощи, предоставляемой Вашингтоном, и реакция Киева на это несоразмерны.

Энергетика, спутники и факторы давления

За охлаждением отношений между Белым домом и Киевом стоят несколько важных стратегических причин:

  • Дизельная сделка и санкции: После телефонного разговора Трампа с Путиным было объявлено о соглашении, позволяющем России поставлять дизельное топливо на мировой рынок, а жесткий пакет санкций имени сенатора Линдси Грэма был отложен на неопределенный срок;

  • Запрет на удары по нефтезаводам: Вашингтон призвал Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, в то время как Киев заявляет, что энергетическое перемирие было нарушено самой Россией;

  • Перебои со Starlink и разведкой: Украинские официальные лица подчеркивают, что возникают трудности в военных операциях из-за задержки получения данных о ракетных ударах от США, а также замедления скорости терминалов Starlink компании SpaceX, установленных на дронах.

Трамп, Путин и Си Цзиньпин: Состоится ли трехсторонний саммит в Шэньчжэне?

По данным источников Валл Стрит Джурнал, Владимир Путин выступил с инициативой организовать отдельную встречу лидеров США, Китая и России в рамках саммита АТЭС (АПЭК), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне:

  • Реакция Кремля: Дмитрий Песков подтвердил, что все стороны признают вероятность такой встречи, однако повестка дня еще не сформирована;

  • Условие Трампа: Президент США выразил готовность к встрече, если инициативу проявит Си Цзиньпин: «Мы провели бы эту встречу не для обсуждения Украины, а для обсуждения ядерного оружия, разоружения и вопросов торговли»;

  • Возражения Украины: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига строго предупредил, что такой формат без участия Киева не приведет к прекращению войны, а, наоборот, побудит Кремль продолжить вторжение;

  • Осторожность Пекина: Согласно анализу Вашингтон Пост, Китай занимает осторожную позицию в вопросе согласия на громкий саммит «тройки», который привлечет всё внимание к форуму, чтобы не подвергать риску отношения с Европейским Союзом.

Дональд ТрампВладимир ПутинСаммит АТЭСStarlink
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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