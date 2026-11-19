Президент США Дональд Трамп дал свою самую высокую оценку трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Китае. Как сообщает телеканал НБК Невс со ссылкой на корреспондента Гейба Гутьерреса, беседовавшего с главой Белого дома по телефону, американский лидер охарактеризовал этот диалог как «потрясающий» и подчеркнул, что участники саммита смогли установить «фантастические отношения».

«Думаю, встреча прошла на 12 баллов. По шкале от нуля до десяти она завершилась на 12 баллов. Переговоры прошли очень хорошо», — сказал Дональд Трамп.

Основные темы переговоров: Украина и «супер-интеллект»

Переговоры трех мировых лидеров прошли 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь в рамках 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Беседа, проходившая в государственной резиденции «Силин Шаньчжуань», длилась около полутора часов.

Журналист НБК Невс Гейб Гутьеррес сообщил, что главной и центральной темой диалога главы Вашингтона стало мирное урегулирование украинского конфликта. При этом ситуация вокруг Ирана в ходе переговоров практически не затрагивалась.