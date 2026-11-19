Трамп оценил встречу с Путиным и Си Цзиньпином на 12 баллов по 10-балльной шкале
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- Президент США Дональд Трамп оценил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском городе Шэньчжэне на 12 баллов по 10-балльной шкале.
- Переговоры проходили 19 ноября в резиденции «Силин Шаньчжуань» и длились около полутора часов.
- В ходе встречи обсуждались вопросы мирного урегулирования украинского конфликта и введения ограничительных норм в сфере искусственного интеллекта.
Президент США Дональд Трамп дал свою самую высокую оценку трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в Китае. Как сообщает телеканал НБК Невс со ссылкой на корреспондента Гейба Гутьерреса, беседовавшего с главой Белого дома по телефону, американский лидер охарактеризовал этот диалог как «потрясающий» и подчеркнул, что участники саммита смогли установить «фантастические отношения».
«Думаю, встреча прошла на 12 баллов. По шкале от нуля до десяти она завершилась на 12 баллов. Переговоры прошли очень хорошо», — сказал Дональд Трамп.
Основные темы переговоров: Украина и «супер-интеллект»
Переговоры трех мировых лидеров прошли 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь в рамках 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Беседа, проходившая в государственной резиденции «Силин Шаньчжуань», длилась около полутора часов.
Журналист НБК Невс Гейб Гутьеррес сообщил, что главной и центральной темой диалога главы Вашингтона стало мирное урегулирование украинского конфликта. При этом ситуация вокруг Ирана в ходе переговоров практически не затрагивалась.
Кроме того, Дональд Трамп и Си Цзиньпин отдельно обсудили необходимость введения базовых ограничительных норм и правил в сфере искусственного интеллекта, который президент США назвал «супер-интеллектом».
Детали саммита
Основные данные и результаты
Дата и место
19 ноября 2026 года, Шэньчжэнь (резиденция «Силин Шаньчжуань»)
Продолжительность
Трехсторонняя беседа — ~1,5 часа; диалог Путина и Трампа — ~40 минут
Основная повестка
Урегулирование украинского конфликта и ограничительные нормы для искусственного интеллекта
Итоговый документ
Совместная декларация о мире по снижению ядерных рисков и реформированию ООН
Совместная декларация о мире и двусторонний диалог
Помимо общего саммита в Шэньчжэне, состоялись отдельные двусторонние переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые продлились около 40 минут.
По итогам исторического трехстороннего саммита лидеры России, США и Китая приняли совместную декларацию о мире. В этом документе лидеры трех великих держав официально подтвердили свою приверженность продолжению диалога по снижению ядерных рисков, а также реформированию Организации Объединенных Наций (ООН).
Как вы считаете, приведет ли высокая оценка саммита Дональдом Трампом и принятая тремя державами совместная декларация о мире к реальным изменениям в украинском конфликте и глобальной политике в ближайшие месяцы? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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