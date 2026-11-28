Президент США Дональд Трамп объяснил, почему воздерживается от резких высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина. По его словам, для прекращения войны в Украине и достижения соглашения между сторонами важно поддерживать диалог между лидерами. Именно поэтому он не хочет обострять отношения с Путиным.

26 ноября журналисты спросили Трампа, почему он назвал Путина «другом». По мнению президента США, открытая вражда и негативное отношение между главами государств могут значительно усложнить переговорный процесс.

«Я мог бы сказать ему: “Ты мне не нравишься!”. Тогда проблема, существующая между Путиным и Зеленским, возникла бы и у нас. Самая большая трудность в разрешении этого конфликта — это ненависть двух лидеров друг к другу», — сказал Трамп.

Также один из журналистов напомнил президенту США, что ранее он делал резкие заявления по поводу военной агрессии России в отношении европейских территорий. В ответ Трамп подчеркнул, что всегда занимал жесткую позицию по отношению к России не только на словах, но и на деле.

«Не знаю, стал ли мой тон жестче. Я всегда был очень строг к России. Но я хочу достичь соглашения», — заявил президент США.

Напомним, что 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. В начале встречи президент США назвал российского лидера «другом». Позже он опубликовал в социальной сети фотографию, на которой обнимается с Путиным, оставив подпись: «Мой друг».

В ходе пресс-конференции Трампа спросили, является ли Путин другом всей Америки. Отвечая на этот вопрос, американский лидер сказал, что не уполномочен говорить от имени всей страны. Однако он подчеркнул, что лично у него сложились очень хорошие отношения с президентом России.