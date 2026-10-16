Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли

·9·Мир
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли

Ливийский предприниматель получил телефоны Нокиа, которые он заказал в 2010 году, спустя почти 16 лет. Партия телефонов старых моделей вызвала широкое обсуждение в социальных сетях.

Продавец телефонов, работающий в столице страны Триполи, заказал эти устройства еще до начала гражданской войны в Ливии. Однако конфликт, начавшийся в 2011 году, парализовал работу логистической и таможенной служб страны, что помешало своевременной доставке отправления.

В видеоролике, распространившемся в соцсетях, предприниматель достает из красного пластикового пакета старые телефоны Нокиа и шутливо спрашивает, телефоны ли это или исторические экспонаты. Внутри посылки также находились популярные в конце 2000-х годов устройства типа Коммуникатор и телефоны-слайдеры. Эти модели, считающиеся сегодня устаревшими, в свое время относились к передовым технологиям.

Телефоны долгие годы пролежали на одном из складов. Недавно они были обнаружены и отправлены настоящему владельцу. Самое интересное, что отправитель и получатель находятся в городе Триполи, всего в нескольких километрах друг от друга, однако на доставку заказа потребовалось почти 16 лет.

Kiyimdagi kishi qizil paket ichidagi ko‘plab mobil telefonlarni ko‘zdan kechirmoqda.

Инцидент быстро распространился в социальных сетях и вызвал удивление пользователей. Многие отметили, насколько сильно война и политическая нестабильность негативно влияют на обычную жизнь, торговлю и повседневные услуги.

После свержения режима Муаммара Каддафи в Ливии сохранился политический раскол. На западе страны в Триполи действует признанное ООН Правительство национального единства во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дбейбой, в то время как в восточных регионах существует администрация управления, поддерживаемая генералом Халифой Хафтаром.

Эта история с телефонами Нокиа, опоздавшими почти на 16 лет, показала, что война и нестабильность могут помешать выполнению даже самого простого заказа на расстоянии всего нескольких километров.

ЛивияТриполиNokiaАбдулхамид Дбейба
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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