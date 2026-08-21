Во Франции официально легализована эвтаназия

·17·Мир
Во Франции официально легализована эвтаназия

Во Франции официально вступил в силу закон, предоставляющий совершеннолетним пациентам с неизлечимыми и тяжёлыми заболеваниями право на получение медицинской помощи при уходе из жизни. 14 августа Конституционный совет признал документ соответствующим Основному закону страны.

Новый порядок распространяется на граждан Франции и постоянных жителей страны, страдающих тяжёлым неизлечимым заболеванием, причиняющим невыносимые страдания. Состояние пациента оценивает специальная комиссия, а окончательное решение принимается на основании заключения врача.

После положительного решения пациент должен подождать не менее двух дней и в день процедуры ещё раз подтвердить своё решение. Он может отказаться от неё на любом этапе. Как правило, препарат, приводящий к смерти, пациент принимает самостоятельно, однако если физическое состояние не позволяет ему это сделать, лекарство может ввести медицинский работник.

Ранее во Франции активная эвтаназия не разрешалась: допускались лишь прекращение лечения, искусственно поддерживающего жизнь, и глубокая седация перед смертью. Теперь страна присоединилась к государствам, разрешающим эвтаназию или смерть при медицинской помощи.

Президент Эмманюэль Макрон назвал закон результатом длительных демократических обсуждений. Однако ряд медицинских и религиозных организаций раскритиковали документ, заявив, что содержащиеся в нём гарантии могут недостаточно защищать уязвимых пациентов.

Конституционный совет оставил закон в силе, однако уточнил некоторые нормы. В частности, право на отказ по соображениям совести было предоставлено не только врачам и медсёстрам, но также фармацевтам и некоторым частным и религиозным медицинским учреждениям.

ФранцияЭммануэль МакронКонституционный совет
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