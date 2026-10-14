В Алматы 37-летнего мужчины зверски убили из-за парковочного места

В казахстанском городе Алматы конфликт из-за обычного парковочного места завершился трагической гибелью человека. 37-летний Данил Шетников был зарезан возле своего дома после того, как попросил незнакомого водителя перепарковать машину, и скончался в больнице.

Хотя следственные действия по данному кровавому инциденту, повергшему семью и близких в глубокую скорбь, уже начались, родственники погибшего настойчиво требуют переквалифицировать преступление по более тяжкой статье.

Как произошло происшествие: от просьбы до кровавого нападения

По данным издания Lada.кз, инцидент произошел 4 октября:

Начало конфликта: Данил вернулся с сыном и близкими друзьями с отдыха за городом. Увидев чужую машину на стоянке возле дома, он попросил ее водителя переставить транспортное средство в другое место;

Словесная перепалка, переросшая в насилие: Простая просьба вызвала резкое недовольство водителя, и спор моментально перерос в драку;

Кровопролитие со стороны братьев: Водитель позвал на помощь своего брата. Прибывший на место мужчина неожиданно достал нож и нанес сильный удар в область шеи Данила;

Нападение на машину: По словам очевидцев, после нападения неизвестные забронировали камнями автомобиль погибшего и разбили его боковые стекла.

Слезы супруги: «Он схватился за горло и упал, истекая кровью»

Вдова погибшего Ирина Шетникова со слезами вспомнила жуткие минуты и рассказала, как произошло убийство:

«Сначала я думала, что мужу просто ударили по голове кулаком. Но потом он вдруг схватился за шею, вбежал во двор, упал и, задыхаясь, истек кровью. Позже выяснилось, что ему перерезали горло ножом».

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако, несмотря на усилия врачей, спустя неделю он скончался в реанимационном отделении.

Бегство семьи подозреваемого и следственный спор

Близкие погибшего сообщили, что Данил ранее не был знаком с этим соседом и между ними никогда не было вражды или разногласий. Семья напавшего арендовала квартиру в соседнем доме и после кровавого инцидента спешно освободила жилье и съехала:

Задержание и мера пресечения: Подозреваемый, нанесший ножевое ранение, был задержан и взят под стражу правоохранительными органами прямо на месте происшествия;

Несогласие со статьей: Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»;

Требование семьи: Родственники погибшего подчеркивают, что преступление было совершено умышленно, и требуют переквалифицировать дело на статью «Умышленное убийство», а также назначить виновным самое суровое наказание.

В настоящее время следственные действия находятся под личным контролем руководства Департамента полиции города Алматы. У зверски убитого в 37 лет Данила Шетникова остались жена и восьмилетний сын. Через месяц в семье должна родиться девочка.