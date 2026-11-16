Одна коза дороже 65 тысяч долларов: в чем секрет дамасской породы?

Дамасская коза считается одной из самых редких и ценных пород скота в мире. Известная также под названием «Шами», эта коза привлекает внимание многих своим необычным внешним видом и высокой ценой.

Родиной этой породы является Сирия, сегодня ее также разводят в странах Ближнего Востока и на Кипре. Главная особенность, отличающая дамасскую козу от других пород, — это специфическое строение головы, короткая морда и необычный облик. Такой внешний вид сформировался в результате многолетней селекции.

Дамасские козы особенно ценятся в странах Персидского залива. Их уникальная внешность и племенные качества стали причиной высокого спроса среди животноводов и коллекционеров.

Цена этой породы также поражает. По имеющимся данным, на аукционах стоимость одной дамасской козы может превышать 65 тысяч долларов. Это делает ее не только редкой, но и одной из самых дорогих сельскохозяйственных животных в мире.

Таким образом, дамасская коза, которая может показаться обычным домашним животным, на самом деле выделяется своим происхождением, внешним обликом и высокой стоимостью.