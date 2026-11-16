Американский политик-мусульманин подвергся критике из-за хиджаба своей жены

Абдул Аль-Сайед, избранный в Сенат от штата Мичиган, США, столкнулся с резкой критикой со стороны представителей правого крыла после того, как опубликовал в социальных сетях фотографию со своей женой Сарой Джукаку.

На снимке, опубликованном 10 ноября, политик запечатлен в своем новом рабочем кабинете в Вашингтоне вместе с супругой, которая носит хиджаб. По имеющимся данным, эту фотографию просмотрели более 7 миллионов раз.

Фотография вызвала недовольство в некоторых консервативных кругах. В частности, глава праворадикального издания Эрик Догерти назвал это «плохим для Америки» и обвинил Аль-Сайеда в намерении внедрить законы шариата в стране.

Другие правые комментаторы также выступили против политика, критикуя его с помощью обвинений, связанных с исламом и терроризмом.

Таким образом, обычная семейная фотография вызвала политические и религиозные дискуссии в социальных сетях.