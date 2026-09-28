Женщина, выигравшая 2 млн долларов в лотерею во время обеда, скрыла это от коллег

Жительница американского штата Вириджиния выиграла главный приз в размере 2 миллионов долларов в лотерею во время обеденного перерыва. Однако вместо того, чтобы праздновать крупный выигрыш, она вернулась на работу и продолжила день в обычном режиме. Об этом сообщает Пеопле.

Женщина, проживающая в городе Портсмут, решила испытать удачу после тяжелого рабочего дня. С этой целью она зашла в магазин Лове Фуд Март в городе Норфолк и купила лотерейный билет.

Вскоре выяснилось, что билет принес ей главный приз в 2 миллиона долларов. Несмотря на это, женщина не поддалась эмоциям и не бросила работу. По окончании обеденного перерыва она снова вернулась на рабочее место.

«Мне нужно было вернуться на работу и вести себя так, будто ничего не произошло», — рассказала она организаторам лотереи.

Победительнице предоставили возможность получать выигрыш частями в течение 30 лет или выбрать единовременную выплату. Женщина предпочла единовременную выплату и получила право на 952 тысячи долларов до вычета налогов.

В данной лотерее, начавшейся 1 сентября, своего обладателя ждут еще два главных приза по 2 миллиона долларов. Вероятность выиграть этот главный приз составляет один к 408 тысячам. А шанс выиграть хоть какой-то приз в лотерее равен одному к 3,48.

Несмотря на то, что женщина стала обладательницей крупного выигрыша, она решила не раскрывать свою личность. Это стало возможным благодаря новому закону, принятому в штате Вириджиния в июле текущего года.

Согласно новым правилам, победители лотереи могут оставаться анонимными по своему желанию. В такой ситуации организатор лотереи не имеет права публиковать имя, адрес проживания или сумму выигрыша победителя без его письменного согласия.

Ранее в Вириджинии такая привилегия предоставлялась только обладателям выигрышей на сумму более 10 миллионов долларов. Теперь же возможность сохранять личность в тайне есть у победителей лотерей и в таких штатах США, как Делавер, Канзас, Мэриленд и Орегон.