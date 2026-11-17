Германия забила 5 безответных голов Нидерландам: сенсационная победа и четвертьфиналисты
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Сборная Германии обыграла Нидерланды со счетом 5:0 в рамках Лиги наций УЕФА и получила путевку в четвертьфинал.
- В матче свои имена на табло отметили Шерхант, Флориан Вирц, Шлоттербек и Груда.
- Во втором матче группы Греция победила Сербию со счетом 1:0, однако из-за дополнительных показателей не смогла выйти в плей-офф.
- Нидерланды с 11 очками заняли второе место в группе и получили путевку в плей-офф.
Лига наций УЕФА завершает матчи группового этапа, даря болельщикам яркие эмоции и неожиданные результаты. В центральном матче 2-й группы лиги А, приковавшем внимание футбольных фанатов, сборная Германии принимала на своем поле принципиального соперника — Нидерланды. Немецкие футболисты не оставили оппоненту ни единого шанса, забив 5 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Голевое шоу в матче Германия — Нидерланды
В матче, начавшемся с атакующего футбола, хозяева поля полностью завладели инициативой. На 41-й минуте счет открыл Шерхант, а во втором тайме немцы лишь усилили давление. Талантливый полузащитник Флориан Вирц оформил дубль (60-я и 71-я минуты). Также Шлоттербек (65) и Груда (77) огорчили голкипера нидерландцев, установив окончательный счет 5:0.
Таким образом, сборная Германии набрала 11 очков и, заняв первое место, вышла в четвертьфинал в качестве лидера группы. Нидерланды также с 11 очками заняли 2-е место и обеспечили себе путевку в плей-офф.
Матч и результаты
Голы и авторы
Германия — Нидерланды
5:0 (Шерхант 41, Вирц 60, 71, Шлоттербек 65, Груда 77)
Греция — Сербия
1:0 (Масурас 69)
Положение Германии
11 очков, 1-е место (выход в четвертьфинал)
Положение Нидерландов
11 очков, 2-е место (участник плей-офф)
Победа Греции и неудача Сербии
Во втором матче группы Греция принимала на своем поле Сербию. В напряженной борьбе греки одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу Георгиоса Масураса на 69-й минуте.
Однако этой победы Греции не хватило для выхода из группы. Несмотря на то, что греки также набрали 11 очков, по дополнительным показателям они остались на 3-м месте и не смогли пробиться в плей-офф. Сербия же с 0 очков заняла последнее, 4-е место в группе.
Как вы считаете, позволит ли игра, которую показывает сборная Германии в этом сезоне, завоевать им главный трофей Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…