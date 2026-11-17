Лига наций УЕФА завершает матчи группового этапа, даря болельщикам яркие эмоции и неожиданные результаты. В центральном матче 2-й группы лиги А, приковавшем внимание футбольных фанатов, сборная Германии принимала на своем поле принципиального соперника — Нидерланды. Немецкие футболисты не оставили оппоненту ни единого шанса, забив 5 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Голевое шоу в матче Германия — Нидерланды

В матче, начавшемся с атакующего футбола, хозяева поля полностью завладели инициативой. На 41-й минуте счет открыл Шерхант, а во втором тайме немцы лишь усилили давление. Талантливый полузащитник Флориан Вирц оформил дубль (60-я и 71-я минуты). Также Шлоттербек (65) и Груда (77) огорчили голкипера нидерландцев, установив окончательный счет 5:0.

Таким образом, сборная Германии набрала 11 очков и, заняв первое место, вышла в четвертьфинал в качестве лидера группы. Нидерланды также с 11 очками заняли 2-е место и обеспечили себе путевку в плей-офф.