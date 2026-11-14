Пьяный енот помог собрать 290 тысяч долларов для приюта для животных

В США енот, пробравшийся в магазин алкогольных напитков и разбивший несколько бутылок, неожиданно стал звездой интернета. Примечательно, что благодаря его популярности для приюта для животных было собрано более 290 тысяч долларов.

Сообщается, что енот проник в магазин и разбил в общей сложности 14 бутылок. Затем он пробрался в туалет, где уснул в состоянии опьянения. Новость об этом необычном происшествии и фотография животного быстро распространились в социальных сетях, привлекая внимание общественности.

На волне популярности енота в продажу поступили футболки, худи и различные сувениры с надписью «Трашед Панда» и изображением животного. Пользователи интернета проявили большой интерес к товарам с символикой неожиданно прославившегося зверька.

В результате почти за год удалось собрать более 290 тысяч долларов. Собранные средства направляются на поддержку приюта для животных и мероприятия по их защите.

Таким образом, енот, прославившийся своим неожиданным «приключением» в магазине, стал не только звездой интернета, но и символом, внесшим вклад в помощь другим животным.