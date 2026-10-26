Наводнение в Мексике: затоплены больницы, машины унесло потоком (видео)

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Наводнение в Мексике: затоплены больницы, машины унесло потоком (видео)

Крупный промышленный центр в мексиканском штате Чиуауа, граничащем с США — Сьюдад-Хуарес оказался под ударом внезапных наводнений (флаш флудс) из-за проливных дождей и крупного града. Стихийное бедствие, произошедшее 23–24 октября 2026 года, парализовало городскую инфраструктуру, превратив улицы в опасные водные потоки.

Примечательно, что это уже второе крупное чрезвычайное происшествие в городе за последний месяц: в конце сентября сильные ливни привели к переполнению плотин, что нанесло значительный ущерб населению.

Медицинский комплекс под водой: вода проникла в хирургическое и реанимационное отделения

Разгул стихии создал серьезную угрозу для работы одного из главных медицинских учреждений города:

  • Проблемы с градом и канализацией: Из-за того, что град заблокировал водостоки на крыше городской больницы № 6 (Хоспитал Генерал де Зона Но. 6), а городская дренажная система оказалась перегружена, вода хлынула внутрь здания;

  • Ущерб критическим отделениям: Вода добралась до подвала, кухни, отделения неотложной помощи и даже операционных блоков больницы;

  • 150 пациентов в безопасности: Несмотря на сложную ситуацию, благодаря усилиям медицинского персонала и спасателей, эвакуация более 150 пациентов не потребовалась, а оказание медицинской помощи не прекращалось.

Автомобили унесло к Рио-Гранде, обрушилась крыша предприятия

Ситуация на улицах города и в жилых массивах была драматичной:

  • Автомобили, унесенные потоком: Мощный сель унес десятки припаркованных на улицах транспортных средств, словно игрушки. Потоки воды направили их через городские ручьи в сторону пограничной реки Рио-Браво (Рио-Гранде);

  • Эвакуация из автомобилей: Спасательные бригады вызволили из водного плена десятки водителей и пассажиров, заблокированных в своих машинах;

  • Более 100 экстренных вызовов: За 24 часа в службу спасения поступило более 100 оперативных сообщений; затоплены многие частные дома, а на одном из промышленных предприятий обрушилась крыша, не выдержавшая нагрузки;

  • Есть ли жертвы? Согласно официальной информации Службы гражданской защиты штата Чиуауа, несмотря на масштабный материальный ущерб, погибших или пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Сьюдад-ХуаресЧиуауаРио-ГрандеСтихийное бедствиеМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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