В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие и пострадавшие

11 ноября 2026 года в районе Флетбуш (Флатбуш) в Бруклине, Нью-Йорк, США, произошла крупная трагедия. Как сообщает издание CNN, в результате внезапного обрушения трехэтажного здания погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

Подробности и время происшествия

Этот печальный инцидент произошел 11 ноября около 16:00 по местному времени в здании 1930 года постройки, расположенном на Флетбуш-авеню (1321 Флатбуш Аве). Сообщается, что на первом этаже обрушившегося здания находился коммерческий магазин, а на верхних этажах располагались четыре жилые квартиры.

В результате обрушения здание рухнуло на прилегающую открытую строительную площадку. Кроме того, из-за трагедии у соседнего трехэтажного жилого дома обрушилась боковая стена, обнажив внутренние помещения.

Основные показатели происшествия Подробности и данные Время и место происшествия 11 ноября 2026 года, Нью-Йорк, Бруклин (район Флетбуш) Общее число пострадавших 19 человек (2 погибших, 4 в крайне тяжелом состоянии) Категория пострадавших Среди них 7 детей и 1 пожарный Возраст здания Трехэтажное здание 1930 года постройки Задействованные силы Более 250 спасателей и сотрудников скорой помощи (ФДНЙ)

«По данным пожарного департамента Нью-Йорка (ФДНЙ), на место происшествия было направлено более 250 спасателей, поисковые работы по обнаружению других людей, оказавшихся под завалами, продолжаются в усиленном режиме».

Спасательная операция и расследование причин

Департамент строительства города (ДОБ) проводит тщательное расследование причин случившегося. По предварительным данным, в момент обрушения здания на соседнем участке велись земляные работы.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, прибывший на место происшествия, высоко оценил оперативные и самоотверженные действия спасателей. Также для не менее восьми семей, лишившихся жилья, в местном центре были организованы временное убежище и штаб экстренной помощи.

Как вы считаете, какие меры необходимо принять для усиления контроля за строительными и земляными работами вблизи ветхих зданий в крупных мегаполисах? Оставляйте свое мнение в комментариях!