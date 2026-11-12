В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие и пострадавшие

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В Нью-Йорке обрушилось трехэтажное здание: есть погибшие и пострадавшие
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  • 11 ноября 2026 года в районе Флетбуш (Бруклин), Нью-Йорк, при обрушении трехэтажного здания 1930 года постройки погибли 2 человека и 17 получили травмы.
  • Среди пострадавших находятся 7 детей и 1 пожарный, при этом состояние 4 человек оценивается как крайне тяжелое.
  • На место происшествия было направлено более 250 спасателей, а по предварительным данным, причиной трагедии могли стать земляные работы на соседнем участке.

11 ноября 2026 года в районе Флетбуш (Флатбуш) в Бруклине, Нью-Йорк, США, произошла крупная трагедия. Как сообщает издание CNN, в результате внезапного обрушения трехэтажного здания погибли по меньшей мере 2 человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

Подробности и время происшествия

Этот печальный инцидент произошел 11 ноября около 16:00 по местному времени в здании 1930 года постройки, расположенном на Флетбуш-авеню (1321 Флатбуш Аве). Сообщается, что на первом этаже обрушившегося здания находился коммерческий магазин, а на верхних этажах располагались четыре жилые квартиры.

В результате обрушения здание рухнуло на прилегающую открытую строительную площадку. Кроме того, из-за трагедии у соседнего трехэтажного жилого дома обрушилась боковая стена, обнажив внутренние помещения.

Основные показатели происшествия

Подробности и данные

Время и место происшествия

11 ноября 2026 года, Нью-Йорк, Бруклин (район Флетбуш)

Общее число пострадавших

19 человек (2 погибших, 4 в крайне тяжелом состоянии)

Категория пострадавших

Среди них 7 детей и 1 пожарный

Возраст здания

Трехэтажное здание 1930 года постройки

Задействованные силы

Более 250 спасателей и сотрудников скорой помощи (ФДНЙ)

«По данным пожарного департамента Нью-Йорка (ФДНЙ), на место происшествия было направлено более 250 спасателей, поисковые работы по обнаружению других людей, оказавшихся под завалами, продолжаются в усиленном режиме».

Спасательная операция и расследование причин

Департамент строительства города (ДОБ) проводит тщательное расследование причин случившегося. По предварительным данным, в момент обрушения здания на соседнем участке велись земляные работы.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, прибывший на место происшествия, высоко оценил оперативные и самоотверженные действия спасателей. Также для не менее восьми семей, лишившихся жилья, в местном центре были организованы временное убежище и штаб экстренной помощи.

Как вы считаете, какие меры необходимо принять для усиления контроля за строительными и земляными работами вблизи ветхих зданий в крупных мегаполисах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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