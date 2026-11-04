Китай уделяет большое внимание восстановлению лесов, где обитают панды

В Китае число панд, содержащихся под особым присмотром, достигло 830 особей. Вместе с тем растет и их генетическое разнообразие. Об этом было объявлено 3 ноября на конференции Глобал Панда Партнерс 2026.

В последние годы для соединения мест обитания панд были созданы специальные экологические коридоры. Они помогли 13 пандам, ранее изолированным друг от друга, присоединиться к общей популяции. Исследователи зафиксировали более 150 случаев перемещения панд и других животных по этим коридорам. Это облегчило миграцию животных между различными территориями и поиск пары.

Панда является одним из национальных символов Китая и признана олицетворением сохранения биологического разнообразия. В 2026 году исполнилось пять лет со дня создания в стране национального парка, направленного на охрану панд. За этот период в заповедной зоне были достигнуты определенные результаты в области охраны природы.

Часть парка в провинции Сычуань занимает площадь около 19,3 тысячи квадратных километров. Это составляет почти 90 процентов от общей территории. В этой части обитает 1 227 диких панд. Согласно официальным данным, за последние пять лет было восстановлено более 22,6 тысячи гектаров среды обитания панд.

Также на территории национального парка был усилен контроль за деятельностью, наносящей ущерб природе. В результате были аннулированы 200 лицензий на добычу полезных ископаемых. Из 281 малой гидроэлектростанции, подлежащей закрытию, 270 уже прекратили свою деятельность.